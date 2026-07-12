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Satluj Controversy: खत्म नहीं हो रहा ‘सतलुज’ विवाद! भारत में बैन के बाद, अब वैश्विक स्तर पर Zee5 से हटाई गयी दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म

'Satluj' removed globally from Zee5: खबरों के अनुसार मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज को भारत में बैन के बाद अब वैश्विक स्तर पर Zee5 से हटा दिया गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 12, 2026 12:38:33 PM IST

वैश्विक स्तर पर Zee5 से हटाई गयी Satluj
वैश्विक स्तर पर Zee5 से हटाई गयी Satluj


Diljit Dosanjh Satluj Film Controversy: हनी त्रेहान की फिल्म ‘सतलुज’ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा (Jaswant Singh Khalra) पर बनी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं. 

खबरों के अनुसार Zee5 इंडिया से हटाए जाने के एक हफ्ते बाद, इसे अब Zee5 इंटरनेशनल लाइब्रेरी से भी हटा दिया गया है. अब यह फिल्म कहीं भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है.

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आईएमडीबी ने हटाई सतलुज की यूजर रेटिंग 

हनी त्रेहान की फिल्म सतलुज को ZEE5 से अचानक हटाए जाने के बाद से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से फिल्म के गायब होने के कुछ दिनों बाद ही इसकी IMDb यूजर रेटिंग भी हटा दी गई थी. शुक्रवार (3 जुलाई) को यह फिल्म बिना किसी प्रचार के ZEE5 पर रिलीज हुई थी. जैसे ही फिल्म की तारीफें शुरू हुईं, इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. अपनी संक्षिप्त रिलीज के बावजूद, यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा द्वारा उग्रवाद के वर्षों के दौरान पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों और अवैध सामूहिक दाह संस्कार के खिलाफ किए गए संघर्ष के चित्रण के कारण चर्चाओं को जन्म देती रही है.

‘सतलुज’ विवाद के बारे में

सतलुज,  जिसका मूल शीर्षक पंजाब ’95 था, को 2022 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे आज तक मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. फिल्म निर्माताओं ने पहले आरोप लगाया था कि सीबीएफसी ने फिल्म में 127 कट लगाने की मांग की थी. फिल्म का प्रीमियर 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) में होना था, लेकिन भारतीय अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर आपत्ति जताए जाने के बाद स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई थी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने एक बयान जारी कर कहा कि वह फिल्म के समर्थन में है. फिल्म को हटाने का सटीक कारण बताए बिना, ZEE5 ने कहा कि “वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए” फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है. सतलुज में दिलजीत दोसांझ के साथ कंवलजीत सिंह, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्याण भी मुख्य भूमिका में हैं.

Tags: diljit dosanjhentertainmentSatluj
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