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बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, कार, यॉट…सतीश सनपाल की दौलत की असल सच्चाई आई सामने, दुबई की FIU ने की बड़ी कार्रवाई

Satish Sanpal Property: हाल ही में नेटफ्लिक्स पर देसी ब्लिंग शो आई थी. जिसमें सतीश और तबिंदा सनपाल की लाइफस्टाइल देखकर सब परेशान हो गए थे. लेकिन उनकी संपत्ति की असल सच्चाई अब खुलकर सामने आई है.

By: Sohail Rahman | Published: August 4, 2026 9:22:28 AM IST

सतीश सनपाल की असल सच्चाई आई सामने
सतीश सनपाल की असल सच्चाई आई सामने


Satish Sanpal Property: जब नेटफ्लिक्स पर ‘देसी ब्लिंग’ रिलीज हुई तो सतीश और तबिंदा सनपाल की शानदार लाइफस्टाइल तुरंत चर्चा का विषय बन गई. बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, डिजाइनर ब्रांड्स, रॉल्स रॉयस कारें, एक यॉट और चमक-धमक वाले गहने सोशल मीडिया पर छा गए, जिससे दुबई में रहने वाला यह कपल बेहिसाब लग्जरी का चेहरा बन गया. लेकिन जिस शान-ओ-शौकत ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा, उसी ने शायद ऐसी नजरें भी अपनी ओर खींच लीं जिनसे वे बचना चाहते थे.

खासकर एक पल तो इस दिखावे की मिसाल बन गया. कैमरे पर तबिंदा ने कहा कि मेरे पास पहले से ही 40 किलो सोना है. सतीश को सोना खरीदना पसंद है. हर धनतेरस पर, वह मुझे लगभग 3 किलो सोना देते हैं. यह उनकी बेहिसाब दौलत और उसे बिना किसी झिझक के दिखाने की एक झलक थी.

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लेकिन इस चमक-धमक वाली जिंदगी के पीछे

जब स्क्रीन पर कपल की दौलत दिखाई जा रही थी तो कैमरे के पीछे एक और कहानी चल रही थी. जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में सतीश सनपाल के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज थे और 2022 में दुबई के इस बिजनेसमैन और ANAX होल्डिंग के चेयरमैन के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ (LOC) जारी किया गया था. ये ऐसी बातें थीं जो दुनिया के सामने पेश की गई उनकी बेहिसाब कामयाबी की छवि से बिल्कुल अलग थीं.

लुक आउट नोटिस किया गया था जारी

दिल्ली हाई कोर्ट के फरवरी 2026 के एक आदेश में दर्ज है कि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर 5 अगस्त 2022 को सनपाल के खिलाफ LOC जारी किया गया था. इसके बाद 6 मई 2026 के एक आदेश में जिसमें सनपाल को 21 पब्लिशर्स के खिलाफ अंतरिम राहत दी गई थी, उनके वकील की दलील का जिक्र है कि उन्हें नौ में से आठ आपराधिक मामलों में जमानत मिल चुकी थी. आदेश में कहा गया है कि बाकी बचे मामले में सनपाल पर जमानत मिलने लायक अपराध का आरोप है और वह जमानत लेने की प्रक्रिया में थे.

यूएई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई

13 जुलाई को यूएई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने सतीश सनपाल, उनकी पत्नी तबिंदा और उनसे जुड़ी कंपनियों की संपत्ति को कुछ समय के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया. इस आदेश में यूएई के सभी बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) से कहा गया कि वे उनके फाइनेंशियल अकाउंट और डिजिटल वॉलेट को फ्रीज कर दें. इसके अलावा, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि अभी के लिए यह आदेश 30 दिनों के लिए दिया गया है. FIU इसकी अवधि बढ़ाने की मांग भी कर सकती है.

नोटिस में क्या कहा गया है?

मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई रिपोर्ट्स में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और आतंकवाद व प्रसार के लिए फंडिंग से निपटने से जुड़ें 2025 के डिक्रीटल फेडरल लॉ नंबर (10) के आर्टिकल (5) के पैराग्राफ (2) के तहत आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए नामों से जुड़े किसी भी फंड, अकाउंट, डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट को तुरंत फ्रीज कर दें. सेफ डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंच रोक दें. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांसफर या निकासी को रोक दें और किसी भी क्रेडिट सुविधा के बारे में हमें जानकारी दें.

Tags: satish sanpaltabinda sanpal
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