जिसे फिल्मों में ‘कैलेंडर’ के नाम से मिली पहचान, उस एक्टर की कहानी है बेहद दर्दनाक; कभी मिल में करते थे काम

हरियाणा के महेंद्रगढ़ से निकला एक सीधा-साधा लड़का आंखों में हीरो बनने का सपना लिए 1979 में मुंबई पहुंचा था. हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, बल्कि एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक हैं. जानिए कैसे वो एक साधारण इंसान से सुपरस्टार बने. साथ ही जानते हैं उनके जीवन की मुश्किलों के बारे में.

एक्टिंग की पढ़ाई की

सतीश कौशिक को बचपन से अभिनय का काफी शौक था, लेकिन आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण उन्हें सही से मौका नहीं मिल पाता था. उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई करने के बाद भी शुरुआती दिनों में उन्हें टेक्सटाइल मिल में काम करना पड़ा. साल 1983 में सतीश कौशिक ने ‘जाने भी दो यारों’ फिल्म से अपनी पहचान बनाई. फिर 1987 में आई फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ ने रातों-रात घर-घर में मशहूर कर दिया. उनका किरदार कैलेंडर आज भी हर भारतीय के दिल में बसा है.

कैसी थी निजी जिंदगी?

साल 1985 में सतीश कौशिक ने शशि कौशिक से शादी की. उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. लेकिन 1996 में उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. सतीश कौशिक के 2 साल के मासूम बेटे शानू का निधन हो गया. दूसरों को हंसाने वाले सतीश कौशिक अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे. करीब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद 2012 में सरोगेसी के जरिए उनके घर बेटी वंशिका का जन्म हुआ, जिसने अभिनेता को फिर से हंसना सिखाया.

अनुपम खेर की दोस्ती बहुत मशहूर थी

अनुपम खेर और सतीश कौशिक की दोस्ती बहुत मशहूर थी. अनुपम खेर हमेशा कहते थे, सतीश मेरी रीढ़ की हड्डी है. 8 मार्च 2023 को सतीश जी ने दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ खुलकर होली खेली. वे बहुत खुश थे, नाच रहे थे. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. उसी रात अचानक उनके सीने में दर्द हुआ. वे अपनी 11 साल की बेटी वंशिका के पास वापस लौटना चाहते थे. लेकिन अस्पताल पहुंचते-पहुंचते कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया.

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