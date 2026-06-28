‘हम पूरी तरह सुरक्षित हैं’, डायरेक्टर पर मारपीट के आरोपों के बीच अभिनेता सतेंद्र सोनी का बड़ा बयान, शेयर किया वीडियो

‘लापता लेडीज’ और ‘मिर्जापुर’ फेम अभिनेता सतेंद्र सोनी के लिए पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल रहे. मध्य प्रदेश के मैहर में हुई एक घटना के बाद वह अपने साथियों श्रीधर दुबे और पंकज शर्मा के साथ सुरक्षित मुंबई लौट आए हैं. मुंबई पहुंचने के बाद तीनों ने एक वीडियो जारी कर बताया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस कठिन समय में मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया.

वीडियो साझा कर दी जानकारी

मुंबई पहुंचने के बाद रिकॉर्ड किए गए एक लंबे वीडियो में , सतेन्द्र सोनी ने उन सभी को धन्यवाद दिया जो कठिन परीक्षा के दौरान उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा, ‘हैलो, मेरा नाम सतेंद्र सोनी है. मेरे साथ श्रीधर दुबे भैया हैं और ये पंकज शर्मा जी हैं. हम सुरक्षित मुंबई में पहुंच गए हैं. हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं मैहर पुलिस का. उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है.’

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला उस वक्त का है जब सत्येंद्र सोनी और उनकी टीम एक फिल्म से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के मैहर में थे. अभिनेता ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि उन्हें कुछ लोगों के समूह द्वारा धमकाया और परेशान किया गया, जिससे वे भयभीत और अत्यधिक मानसिक तनाव में आ गए. हालात बिगड़ने पर टीम ने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी. फिर एसएचओ और एसपी समेत मैहर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें कस्बे से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की.

वीडियो शेयर कर बताई थी समस्या

शनिवार शाम को साझा किए गए एक वीडियो में, सतेंद्र सोनी फूट-फूटकर रो पड़े और उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता ने उन्हें बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया और शेष राशि मांगने पर उन्हें धमकी दी. उन्होंने कहा, ‘मेरा नाम सतेंद्र सोनी है. मैं एक अभिनेता हूं. मैं पुष्पेंद्र जी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पेढ़ पालकी’ की शूटिंग के लिए मैहर आया था. उन्होंने मुझे साइनिंग फीस के तौर पर 50,000 रुपये दिए और कहा कि बाकी का भुगतान शूटिंग के बाद किया जाएगा. हमने आठ दिन की शूटिंग पूरी कर ली, और जब मैंने उनसे अपने भुगतान के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे अपना सामान पैक करके चले जाने को कहा. उन्होंने कहा, ‘होटल में तुम्हें न देखना ही बेहतर है।’ वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.’

यह खबर भी पढ़ेंं: थिएटर पहुंचे शरवरी और वेदांग रैना, फैंस के बीच देखी ‘मैं वापस आऊंगा’; लिखा दिल छू लेने वाला नोट