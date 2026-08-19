हिंदी सिनेमा की डांस क्वीन, 13 साल की उम्र में 30 साल बड़े युवक से की शादी; 8 महीने के बच्चे को दफनाकर पहुंची सेट, फिर…

सरोज खान बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर थीं. लेकिन क्या आपका पता है कि महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी एक 30 साल के बड़े हस्ती से हो गई थी. लेकिन उनका पति पहले से शादीशुदा था. इस बात का पता उन्हें तब चला जब वह एक बेटे की मां बन गईं. इतना ही नहीं, एक बार वह अपने 8 महीने के बच्चे को मौत के बाद दफनाकर सीधे शूटिंग सेट के लिए निकल गई थीं. जानिए सरोज खान की दर्दभरी कहानी.

विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आईं

सरोज खान की जिंदगी में प्यार, धोखा, धर्म परिवर्तन और अकेलापन सब छुपा था. 22 नवंबर 1948 को उनका जन्म हुआ था. और उनके पिता का नाम किशनचंद संधू सिंह नागपाल और माता नोनी संधू सिंह थीं. आपको बता दें कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था. साल 1947 के विभाजन के बाद मुंबई आ गया था.

मजबूरी में 3 साल की उम्र से किया काम

सरोज खान के घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, जिसके कारण महज 3 साल की उम्र में छोटी सी उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना पड़ा. उन्होंने बेबी श्यामा के रूप में फिल्म नजराना में काम किया था. साल 1950 के दशक में उन्होंने पेट पालने के लिए फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर बनकर नाचना शुरू किया.

30 साल बड़े युवक से 13 की उम्र में हुई शादी

काम सीखने के दौरान सरोज खान की मुलाकात अपने से लगभग 30 साल बड़े डांस मास्टर भी सोहन लाल से हुई. सरोज खान ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 13 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाया करती थी, तब सोहन लाल उस वक्त 43 साल के थे. और उन्होंने उनके गले में एक काला धागा बांध दिया था. उस वक्त मासूम सरोज को लगा कि यही शादी होती है, लेकिन सोहन लाल ने उनसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया था कि वे पहले से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे.

पहले बेटे के जन्म पर खुली सच्चाई

सरोज खान को सोहन लाल की पहली पत्नी और बच्चों का सच 1963 में पता चला जब उनके पहले बेटे राजू खान का जन्म हुआ. साल 1965 में उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ. लेकिन महज 8 महीने की उम्र में उस बच्चे का निधन हो गया. जब सरोज खान ने सोहन लाल से अपने बच्चों को उनका नाम देने को कहा तो सोहन लाल ने साफ मना कर दिया. सरोज खान ने तुरंत उनसे अपनी राहें अलग कर ली. कुछ सालों बाद सोहन लाल को हार्ट अटैक आया तो सरोज मानवीयता के नाते उनके करीब आई. फिर एक बेटी के जन्म के बाद सोहन लाल का निधन हो गया.

सरोज खान ने कबूला इस्लाम धर्म

दो बच्चों की अकेली मां सरोज खान के जीवन में फिर बिजनेसमैन सरदार रोशन खान आए. रोशन खान ने ना सिर्फ सरोज से सच्चा प्यार किया बल्कि उनके दोनों बच्चों को अपना नाम भी दिया. 1975 में सरोज खान ने उनसे शादी की. अपनी-अपनी निजी आस्था और दिल के जुड़ाव के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और निर्मला नागपाल से आधिकारिक तौर पर सरोज खान बन गई. रोशन खान और सरोज खान की एक बेटी हुई सुकैना खान.

डांस गुरु बन हिंदी सिनेमा में कमाया नाम

1974 में फिल्म ‘गीता मेरा नाम’ से सरोज खान ने स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में कदम रखा. श्रीदेवी के चुलबुले अंदाज से लेकर माधुरी दीक्षित के एक दो तीन और धक-धक तक. उन्होंने 2000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया. उन्हें तीन नेशनल अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड आठ फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले.

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