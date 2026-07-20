‘रोए जा रही हूं, रुक नहीं रहे आंसू…’ रवि दुबे को ‘लक्ष्मण’ के अवतार में देख इमोशनल हो गईं सरगुन मेहता, हसबैंड के लिए लिखा स्पेशल नोट!

दिल्ली में रणवीर कपूर स्टारर मूवी रामायण अपने ट्रेलर लॉन्च के साथ ही सुर्खियों में आ गई है. राजधानी दिल्ली में इसके लॉन्च के लिए एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ आध्यात्मिक जगत के कई दिग्गज मौजूद थे. मूवी में रणवीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे जबकि सीता का किरदार निभा रही हैं साई पल्लवी. भाई लक्ष्मण के किरादर में रवि दुबे की पहली झलक काबिल-ए-तारीफ रही. शनिवार को जब चुनिंदा ऑडियंस के सामने ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो टीवी और सिनेमा जगत की पॉपुलर जोड़ी सरगुन मेहता और रवि दुबे बी मौजूद थे. ट्रेलर लॉन्च के बाद सरगुन महता ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जो अब काफी चर्चा में है.

पति का हौंसला बढ़ाने पहुंची थी सरगुन

नितेश तिवारी की मच-अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ में रवि दुबे ‘लक्ष्मण’ का बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं. दिल्ली में इस फिल्म का एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां सरगुन भी अपने पति रवि का हौसला बढ़ाने पहुंची थीं. वहां रवि को स्क्रीन पर ‘लक्ष्मण’ के रूप में देखकर सरगुन अपने आंसू नहीं रोक पाईं. सरगुन मेहता ने अपने इंस्टाग्राम पर इस इवेंट की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. उन्होंने एक बेहद इमोशनल नोट लिखते हुए कहा: ‘मेरा दिल इस वक्त भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि जब तक मैं रोना बंद नहीं कर देती, कुछ टाइप भी नहीं कर पाऊंगी… और फिलहाल मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं. मैं दुनिया को 24 जुलाई 2026 को ये ट्रेलर देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती.’

सरगुन ने याद किए पति के स्ट्रगल

पति रवि दुबे के सालों के कड़े संघर्ष को याद करते हुए आगे लिखा कि ‘हर सांस के साथ मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो इतने दयालु रहे. यह रवि के तप का फल है.’ इसके साथ ही उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रवि की काबिलियत पर भरोसा जताया.

स्टेज पर ही रो पड़े रवि दुबे

सिर्फ सरगुन ही नहीं, बल्कि खुद रवि दुबे भी इस बड़े मौके पर अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाए. ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब रवि स्टेज पर बोलने आए, तो ‘लक्ष्मण’ जैसा ऐतिहासिक किरदार मिलने की खुशी और उनका स्ट्रगल आंसुओं के रूप में छलक पड़ा. रवि ने कांपती आवाज में मेकर्स का शुक्रिया अदा किया और इसे भगवान का साक्षात आशीर्वाद बताया. बता दें कि टीवी इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा समय तक राज करने के बाद, रवि दुबे के करियर की यह अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है.

रणबीर कपूर बने हैं ‘राम’, दिवाली पर मचेगा धमाल

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस भव्य ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म की स्टारकास्ट बेहद तगड़ी है-

रणबीर कपूर – भगवान श्री राम के मुख्य किरदार में हैं.

साई पल्लवी – माता सीता का रोल निभा रही हैं.

रवि दुबे – लक्ष्मण के किरदार में जान फूंकेंगे.

सनी देओल – बजरंगबली (हनुमान) के रोल में नजर आएंगे.

यश (KGF फेम) – लंकापति रावण का दमदार रोल प्ले कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी मूवी?

‘रामायण’ फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रहा है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है. फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान और हैंस जिमर मिलकर तैयार कर रहे हैं.

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