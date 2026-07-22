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आधी रात को पत्नी करने लगी जिद, पति ने शरमाकर कर दिया इनकार; सुबह होने से पहले घर में हो गया कांड

महाराष्ट्र में एक पत्नी ने अपने पति के सामने एक जिद रखी. पति ने उसकी वो जिद मानने से इनकार कर दिया, तो उसने रात के अंधेरे में मौका पाकर कुछ ऐसा किया, जिसने सबकी रूह कंपा दी.

By: Deepika Pandey | Published: July 22, 2026 2:58:24 PM IST

कुकर से मारकर पति का कत्ल
कुकर से मारकर पति का कत्ल


Maharashtra Crime News: कहते हैं कि रिश्ते प्यार और भरोसे से चलते हैं लेकिन जब गुस्सा हावी हो जाए तो वही रिश्ता पलभर में बिखर सकता है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां गुस्से में लिए गए एक फैसले ने पूरी जिंदगी बदल दी. इसके कारण एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा. कहा जा रहा है कि एक महिला आधी रात को पति से जिद करने लगी कि उसे साड़ी खरीदनी है. पति ने उसे इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया और मामला हिंसक हो गया.

घरेलू विवाद ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि एक व्यक्ति की जान चली गई और पूरा परिवार बिखर गया. इसके पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. कहा जा रहा है कि पत्नी ने पति से साड़ी दिलाने की बात कही थी. साड़ी न दिलाने के कारण पति-पत्नी में झगड़ा हुआ. पत्नी ने कुकर के ढक्कन से पति पर कई बार हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो चुकी है.

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साड़ी न लेने की बात को लेकर हुआ झगड़ा

पुलिस के मुताबिक, 35 वर्षीय हरेराम किशुनजी सिंह की कथित तौर पर उनकी पत्नी सुनीतादेवी हरेराम सिंह ने हत्या कर दी. दोनों मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं. आरोप है कि 19 जुलाई को घर में साड़ी न लाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसा तक पहुंच गया.

प्रेशर कुकर के ढक्कन से पति पर हमला

जांच में सामने आया है कि महिला ने कथित तौर पर पहले प्रेशर कुकर के ढक्कन से पति पर हमला किया और फिर गला घोंट दिया. घटना के बाद उसने पुलिस को बताया कि मौत हादसे में हुई है. इसी आधार पर शुरुआत में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कर ली. 

पोस्टमार्टम के बाद बदली दिशा

हालांकि, सरकारी अस्पताल से आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले की दिशा बदल दी. मेडिकल जांच में मौत का कारण दम घुटना बताया गया, जिसके बाद पुलिस को घटना पर संदेह हुआ. इसके बाद मृतक के परिजनों और मकान मालिक से पूछताछ की गई. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पत्नी पर शक गहराया. बदलापुर ईस्ट पुलिस ने मंगलवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. 

सबूतों की जांच शुरू

पुलिस ने उसका मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की भी जांच शुरू कर दी है. स्थानीय अदालत ने उसे 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और अदालत में सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि घटना से जुड़े सभी तथ्य क्या थे और कानूनी रूप से किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? 

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