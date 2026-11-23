सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल की शादी की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा और सनी देओल के बेटे राजवीर साल 2027 में शादी कर सकते हैं. हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स में इन खबरों को महज अफवाह बताया गया है.

क्या है इस दावे का सच?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक , सारा तेंदुलकर के एक करीबी सोर्स ने शादी की अटकलों को गलत बताया है और साफ किया है कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. सोर्स ने आगे दावा किया कि सारा और राजवीर कभी एक-दूसरे से मिले भी नहीं हैं. सारा अभी सिंगल हैं और अपने काम पर फ़ोकस कर रही हैं. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ये अंदाजे गैर-जरूरी और परेशान करने वाले हैं और कहा कि सारा ऐसी अफवाहों पर पब्लिकली बात नहीं करना चाहतीं.

वहीं, IANS की रिपोर्ट में भी शादी की खबरों को गलत बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, तेंदुलकर परिवार ने ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है. इसके अलावा, राजवीर के सारा को महंगे तोहफे भेजने की बातें भी महज अफवाह हैं.

कैसे वायरल हुई ये खबर?

सारा और राजवीर की शादी की चर्चा सबसे पहले सोशल मीडिया से शुरू हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई. पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों 2027 में शादी करेंगे और राजवीर सारा को महंगे तोहफे भेज रहे हैं. हालांकि, इन खबरों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न ही दोनों परिवारों ने इस बारे में कुछ कहा है.

शुभमन गिल से जोड़ा गया था नाम

सारा तेंदुलकर का नाम इससे पहले भी क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ जुड़ चुका है. उस समय भी दोनों के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं, लेकिन सारा ने इन बातों को महज अफवाह बताया था.

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