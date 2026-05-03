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सिंपल सूट, नो मेकअप; ‘प्रीति’ के iconic लुक में नजर आईं सारा तेंदुलकर, लोगों ने कर डाली कियारा आडवाणी से तुलना

Sara Tendulkar: मास्टर ब्लास्टर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्हें बिल्कुल सिंपल अंदाज में स्पॉट किया गया, जिसमें उन्होंने सादा-सा सूट पहन रखा था.

By: Shivangi Shukla | Published: May 3, 2026 11:14:00 AM IST

'प्रीति' के iconic लुक में नजर आईं सारा तेंदुलकर
'प्रीति' के iconic लुक में नजर आईं सारा तेंदुलकर


Sara Tendulkar: मास्टर ब्लास्टर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्हें बिल्कुल सिंपल अंदाज में स्पॉट किया गया, जिसमें उन्होंने सादा-सा सूट पहन रखा था.

इस नो मेक-अप लुक में सारा बिल्कुल कबीर सिंह फिल्म में कियारा आडवाणी के किरदार ‘प्रीति’ जैसी लग रही थीं. जैसे ही सारा का ये लुक वायरल हुआ, लोगों ने उनकी तुलना कियारा आडवाणी के इस आइकॉनिक लुक से कर डाली. 

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वायरल वीडियो के बारे में

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा तेंदुलकर बिल्कुल सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने सॉफ्ट पिंक कलर का सलवार सूट पहना हुआ है. इसके साथ उन्होंने सफेद दुपट्टा कैरी किया है और साथ ही उन्होंने अपने बालों को बहुत अच्छी तरीके से बांधा हुआ था. उनके हाथ में मोबाइल था और पैरों में पतली चप्पल हुई थी. वो कहीं जा रही होती हैं और जैसे ही कैमरे पर उनकी नजर पड़ती है, सारा हाथ हिलाकर अभिवादन करती हैं. फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आता है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि वो बिल्कुल कबीर सिंह में कियारा आडवाणी के किरदार ‘प्रीति’ जैसी लग रही हैं.

कबीर सिंह के बारे में 

कबीर सिंह फिल्म 2019 में आई थी, जिसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में शाहिद और कियारा के अभिनय को समीक्षकों से खूब प्रशंसा मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी.  

Tags: entertainmentSara Tendulkar
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