अली मर्चेंट से टूटी शादी, अब सालों बाद इस खानदान की बहू बनीं Sara Khan, को-एक्टर संग किया कोर्ट मैरिज

Sara Khan Marriage: सारा खान ने 6 अक्टूबर को कृष पाठक से कोर्ट मैरिज की. कपल दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग करेगा. कृष उनके को-एक्टर हैं. सारा की पहली शादी अली मर्चेंट से हुई थी.

By: Shraddha Pandey | Published: October 8, 2025 2:48:14 PM IST

टीवी एक्ट्रेस सारा खान (Sara Khan) ने आखिरकार अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर दिया है. ‘ससुराल सिमर का’ (Sasural Simar Ka) फेम सारा खान ने ऐक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक (Krish Pathak) से 6 अक्टूबर 2025 को कोर्ट मैरिज की. दोनों पिछले एक साल से डेट कर रहे थे और एक डेटिंग ऐप पर मुलाकात के बाद से ही एक-दूसरे के करीब आ गए.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया मैरिज सर्टिफिकेट

सारा खान ने इंस्टाग्राम पर शादी का सर्टिफिकेट शेयर करते हुए लिखा, “Two faiths. One script. Infinite love… The signatures are sealed. ‘Qubool Hai’ से ‘Saat Phere’ तक, the vows await this December- two hearts, two cultures, one forever. Our love story is crafting a union where faiths blend, not divide…”

उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

दिसंबर में होगा धूमधाम से विवाह

कोर्ट मैरिज के बाद अब कपल दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग की तैयारी कर रहा है. कृष पाठक ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, “हमारी कोर्ट मैरिज बहुत इंटिमेट थी, लेकिन दिसंबर का वेडिंग सेलिब्रेशन धूमधाम से होगा. इसमें ढेर सारा नाच-गाना और धमाका देखने को मिलेगा.”

वहीं सारा ने कहा, “मैंने जब पहली बार उनकी तस्वीर देखी, तो तुरंत एक अपनापन महसूस हुआ. मैंने शुरुआत में ही साफ कह दिया था कि मैं कैज़ुअल रिलेशनशिप में नहीं हूं, मुझे सेटल होना है.”

अली मर्चेंट से पहली शादी और तलाक

सारा खान की शादी की खबर आते ही लोग उनकी पहली शादी को भी याद करने लगे. बिग बॉस 4 में सारा खान ने एक्टर अली मर्चेंट (Ali Merchant) से नेशनल टेलीविजन पर शादी की थी. 2010 में हुई इस शादी का अंत महज दो महीने में ही हो गया और 2011 में दोनों का तलाक हो गया.

अली मर्चेंट का करियर और निजी जिंदगी

सारा से अलगाव का असर अली मर्चेंट के करियर पर भी पड़ा. काम न मिलने के चलते उन्हें एक समय बदलापुर में नौकरी तक करनी पड़ी. बाद में उन्होंने DJying शुरू किया और आज उनकी गिनती इंडिया के टॉप 10 DJs में होती है. अली ने 2016 में अमन से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता भी तलाक पर खत्म हुआ.

सारा का नया सफर

अब सारा खान और कृष पाठक दिसंबर में सात फेरे लेने वाले हैं. दोनों का कहना है कि उनका रिश्ता दो धर्मों को जोड़ने वाला है और वे चाहते हैं कि लोग उन्हें अपना आशीर्वाद दें.

