Home > मनोरंजन > कौन है वो हसीना? जिसने तेज प्रताप की गोद में बैठकर किया रोमांटिक डांस, देखती रह गईं बाकी लड़कियां! स्वरा भास्कर चौंकी

कौन है वो हसीना? जिसने तेज प्रताप की गोद में बैठकर किया रोमांटिक डांस, देखती रह गईं बाकी लड़कियां! स्वरा भास्कर चौंकी

Sara Gurpal sits on Tej Pratap Yadav Lap: 'राइज एंड फॉल 2' इन दिनों छाया हुआ है. इसका एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें एक हसीना तेज प्रताप यादव की गोद में बैठ जाती है और रोमांटिक डांस करने लगती है. यह देख सभी प्रतिभागी चौंक जाते हैं. जानें कौन है वो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 2, 2026 4:49:24 PM IST

राइज एंड फॉल 2 में तेज प्रताप की गोद में बैठी ये हसीना
राइज एंड फॉल 2 में तेज प्रताप की गोद में बैठी ये हसीना


‘राइज एंड फॉल 2’ का नया प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें तेज प्रताप यादव का मस्तीभरा अंदाज दिखा. शो की एक महिला कंटेस्टेंट किसी टास्क के दौरान तेज प्रताप की गोद में बैठकर रोमांटिक डांस करने लगती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह पल देख स्वरा भास्कर भी चौंक जाती हैं. जानें पूरा मामला और कौन है वो. 

कौन है वो हसीना?

तेज प्रताप यादव की गोद में जो हसीना बैठी उसका नाम है सारा गुरपाल, जो इस वक्त ‘राइज एंड फॉल 2’ में बतौर प्रतियोगी नजर आ रही हैं. सारा गुरपाल पंजाबी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. वह अभिनेत्री, मॉडल और सिंगर के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1991 को हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रातिया में हुआ था. साल 2012 में उन्होंने ‘मिस चंडीगढ़’ का खिताब अपने नाम किया. सारा ‘मंजे बिस्तरे’, ‘शवा नी गिरधारी लाल’ और ‘डेंजर डॉक्टर जेली’ जैसी पंजाबी फिल्मों में नजर आईं. साथ ही आपको बता दें कि वह बिग बॉस 14 में भी नजर आई थीं. 

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कैसे गोद में आ बैठीं हसीना?

‘राइज एंड फॉल 2’ के नए प्रोमो में बताया जाता है कि इस सीजन का पहला राइज होने वाला है, जिसका फैसला तेज प्रताप यादव लेंगे. इसके लिए एक टास्क दिया जाता है.  इसके बाद सारा गुरपाल बॉलीवुड गाने पर डांस करते हुए तेज प्रताप की गोद में बैठ जाती हैं. उनका अंदाज देखकर घर में बैठे बाकी कंटेस्टेंट्स हैरान रह जाते हैं. सारा उन्हें ‘क्यूटी’ भी कहती हैं, जिस पर स्वरा भास्कर शर्माकर चेहरा छिपा लेती हैं. इस बात पर तेज प्रताप भी शरमा जाते हैं. 

प्रोमो से साफ है कि पेंटहाउस में एंट्री के लिए वर्कर्स को ऑडिशन देना होगा. तेज प्रताप यादव जिसे पसंद करेंगे, उसे पेंटहाउस में जाने का मौका मिलेगा. वहीं, प्रोमो के अंत में माहौल तनावपूर्ण दिखता है और काजल राघवानी रोती नजर आती हैं.

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Tags: rise and fall 2sara gurpaltej pratap yadav
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