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खाने में संकोच नहीं करती थीं सारा अली खान, पिज्जा और ब्राउनी का जमकर लिया स्वाद, ऐसे किया ट्रांसफोर्मेशन

Sara Ali Khan Weight Loss Journey: एक्ट्रेस सारा अली खान का वजन एक समय पर 95 किलो हुआ करता था. उन्होंने फिल्मों में डेब्यू करने से पहले 45 किलो वजन घटाया. हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने कुछ ही महीनों में ये काम किया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 26, 2026 5:20:33 PM IST

सारा अली खान ने घटाया वजन
सारा अली खान ने घटाया वजन


Sara Ali Khan Weight Loss Journey: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों अपनी नई फिल्म पति पत्नी और वो दो के कारण चर्चा में हैं. इस फिल्म में वे आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत भी हैं. फिल्म में उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है. हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने कर्ली टेल्स में बात करते हुए बताया कि एक समय पर वे न्यूयॉर्क में रहती थीं और पीसीओएस से जूझ रही थीं. फिल्मों में आने से पहले काफी मोटी हुआ करती थीं. PCOS के कारण वे अपना वजन कम नहीं कर पा रही थीं. हालांकि मेहनत और लगन से उन्होंने वजन कम कर लिया और आज वे बॉलीवुड के ग्लैमरस गर्ल्स की लिस्ट में आती हैं.

दो पिज्जा, ब्राउनी और चॉकलेट चिप

उन्होंने बताया कि जब वो न्यूयॉर्क में थीं, तो वो खाने-पीने में सोचती तक नहीं थीं. वे रोजाना पिज्जा औरर ब्राउनी खाया करती थीं. उन्होंने बताया कि वहां पर मीडियम पिज्जा के साथ एक फ्री मिलता था. इसके कारण वे  दो पिज्जा लेती थीं और बड़े ही स्वाद के साथ खाया करती थीं. इसके अलावा वे रोजाना तीन चॉकलेट चिप्स और ब्राउनी भी खा लेती थीं.

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पहले 96 किलो था वजन

सारा ने अपने इस फेज को माइंडलेस ईटिंग कहा और बताया कि वे पहले अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं  दिया करती थीं. जब उन्होंने फिल्मों  में डेब्यू करने का मन बनाया, तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना शुरू किया और साथ ही अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दिनों सारा अली खान का वजन 96 किलो हुआ करता था लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत कर वजन कम किया.

कुछ ही महीनों में घटाया 45 किलो वजन

उन्होंने फिल्म केदारनाथ के साथ डेब्यू करने से पहले कड़ी मेहनत की. उन्होंने वर्कआउट के साथ ही डाइटिंग पर ध्यान दिया और अपना वजन 51-53 किलोग्राम तक पहुंचा दिया. सारा अली खान ने कुछ ही महीनों में लगभग 45 किलो वजन घटाया. उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई हैरान रह गया था.

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Tags: bollywood newssara ali khan
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