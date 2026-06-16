आदमियों से घिन खाने लगी Sapna Choudhary! हरियाणवी एक्ट्रेस ने कह दी ऐसी बात; सुन हैरान रह जाएगा मर्द समाज

Sapna Choudhary Video Viral Amid Divorce Rumors: हरियाणा की फेमस सिंगर और डांसर सपना चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं. अपने दमदार डांस और बेबाक अंदाज के लिए फेमस सपना पिछले कुछ समय से अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. पति वीर साहू के साथ रिश्तों में अनबन, तलाक की अफवाहें और घरेलू हिंसा के आरोपों जैसी खबरों ने लगातार लोगों का ध्यान खींचा है. इसी बीच सपना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मंच से ऐसा बयान दिया कि लोगों ने इसे उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया.

सपना चौधरी का वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो एक इवेंट का बताया जा रहा है, जहां सपना चौधरी परफॉर्मेंस के लिए पहुंची थीं. कार्यक्रम के दौरान सिंगर मासूम शर्मा को भी मंच पर बुलाया गया. मासूम शर्मा के स्टेज पर आते ही सपना मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘आजकल मेरी आदमियों से बन नहीं रही है.’ ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं और सपना भी ठहाके लगाती नजर आती हैं. हालांकि उनका ये बयान मजाक में दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे तलाक की खबरों से जोड़कर खूब शेयर किया जा रहा है.

इससे पहले एक पॉडकास्ट में सपना चौधरी ने अपने और वीर साहू के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि दोनों अपने-अपने पति-पत्नी के फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें रिश्ते में प्यार का एहसास नहीं हुआ. सपना के इस बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

टैटू हटाने की बात से बढ़ी थीं अटकलें

तलाक की अफवाहों के बीच सपना चौधरी ने अपने हाथ पर बने ‘वीर’ नाम के टैटू को हटवाने की बात भी कही थी. इसके बाद उनके वैवाहिक जीवन को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई थीं. वहीं बाद में वीर साहू से जुड़े घरेलू हिंसा के आरोपों की खबरें भी सामने आईं, जिसने इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया.