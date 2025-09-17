Sapna Choudhary Video: स्टेज पर खुल्लम-खुल्ला…सपना का ऐसा डांस देख आपकी आंखें हो जाएंगी शर्म से बंद!

Sapna Choudhary Bold Dance Video: सपना चौधरी ने अपने टैलेंट के दम पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में पहचान बनाई है. सपना के एक-एक ठुमके पर फैंस आहें भरते हैं. यही वजह है कि जहां-जहां सपना चौधरी (Sapna Choudhary) का डांस इवेंट होता है उसे देखने के लिए हजारों-लाखों की लोग जमा हो जाते हैं. इतना ही नहीं, सपना के नए और पुराने सभी डांस वीडियो इंटरनेट पर भी खूब वायरल होते हैं. हाल में भी सपना की एक बोल्ड परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें देसी क्वीन ऐसा डांस कर रही हैं जिसे देख उनके फैंस को झटका भी लग सकता है.

सपना चौधरी का बोल्ड डांस इंटरनेट पर वायरल

सपना चौधरी (Sapna Choudhary Dance) का डांस इतना पसंद किया जाता है कि लोग उनके पुराने वीडियो भी खोज-खोजकर देखते हैं. वायरल वीडियो भी सपना के पुराने स्टेज परफॉर्मेंस का है. इसमें देखा जा सकता है कि देसी क्वीन ने नीला और खाकी रंग का सूट पहना है. साथ ही उन्होंने हैवी मेकअप के साथ बालों को ओपन रख स्टाइल किया है. वीडियो में सपना चौधरी को ऐसे-ऐसे बोल्ड स्टेप्स करते देखा जा सकता है, जो एक पल के लिए आपको भी शर्म से आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे.

वायरल वीडियो में सपना चौधरी (Sapna Choudhary Viral Video) ने सिर्फ बोल्ड डांस नहीं, बल्कि अपने एक्सप्रेशन्स का भी जलवा दिखाया है. सपना का डांस इतना जबरदस्त है कि वीडियो में आप देख सकते हैं लोग परफॉर्मेंस देखने के लिए स्टेज के पास आकर खड़े हो जाते हैं. बता दें, यह वीडियो सपना के एक फैन पेज से अपलोड की गई है जो तेजी से वायरल हो रही है.

सपना चौधरी पर जल्द आएगी फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी (Sapna Choudhary Movie) पर जल्द ही फिल्म आने वाली है. जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि सपना के स्ट्रगल और लाइफ पर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के पापा महेश भट्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और न ही किसी की तरफ से इसपर कोई स्टेटमेंट दिया गया है. लेकिन, फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही वह सपना चौधरी (Sapna Choudhary Life) की लाइफ स्क्रीन पर देख पाएंगे.