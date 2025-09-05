Home > मनोरंजन > बढ़े वजन के कारण ट्रोल होने पर सपना चौधरी का फूटा गुस्सा, बोलीं-लोग लड़कियों को बस गंदी नजर से ही…

सपना चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़े एक दर्दनाक हादसे का खुलासा किया हैं, उन्होंने बताया की लोग उनके बढ़ते वजन को लेकर ट्रोल करते थे और..

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 5, 2025 16:06:49 IST

Sapna Choudhary: सपना चौधरी हरियाणवी इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक है, जब भी किसी हरियाणवी गाने का नाम आता है तो सपना चौधरी का नाम लोगों की जुबान पर सबसे पहले आता है। सपना को डांसिंग क्वीन भी कहा जाता है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ से जुड़े एक दर्दनाक किस्से का खुलासा किया है

मजबूरी में किया सपना चौधरी ने डांसिंग को करियर 

सपना चौधरी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने डांसिंग मजबूरी में शुरू की था लेकिन आज उस मजबूरी ने उन्हें काफी ज्यादा फेमस बना दिया हैं। उन्होंने कहा की शुरुआत में लोग खूब मजाक बनाया करते थे और उन्हें ट्रोल करते थे कई बार उन्हें प्रॉस्टिट्यूट तक समझा गया क्योंकि लोग डांसर और उ प्रोफेशन के बीच में फर्क नहीं समझते थे। 

मिसकैरेज और बॉडीशेमिंग जैसी मुश्किलों का करना पड़ा सामना 

सपना चौधरी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उनका एक बार मिसकैरेज भी हुआ था जिसके कारण वह पूरी तरीके से टूट गई थी। सपना ने बताया की मां बनने के बाद जब उनका वजन थोड़ा बढ़ गया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और आगे सपना ने ये भी बोल की हमारी सोसाइटी महिलाओं की खूबसूरती उनकी बॉडी से जोड़ी जाती हैं। लोग यह नहीं सोचते हैं की मां बनने के बाद एक औरत के शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं और जब वह इस मिसकैरेज जैसी दर्दनाक स्थिति से गुजरती है तो उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

सपना चौधरी मानती है असली खूबसूरती दिल में होती

सपना चौधरी ने यह भी कहा है कि टाइम रहते शरीर में बहुत सारे बदलाव आते है जैसे कि इंसान के चेहरे में है उसकी बॉडी में और लुक्स में।  हमें हमेशा इंसान की अच्छाई और उसकी सोच से उसे देखना। सपना ने ये भी कहा है कि लोग सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीज हो काफी जल्दी देखकर जज कर लेते हैं जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजारा होगा। 

