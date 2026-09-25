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Sapna Choudhary Hit Songs: नहीं रुकेगी कमरिया! जब फूल वॉल्यूम में सुनेंगे सपना के ये हिट गाने; आज ही करें प्लेलिस्ट में शामिल

Sapna Choudhary Hit Songs: कभी हरियाणवी स्टेज पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने वालीं सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी मेहनत और शानदार डांस के दम पर सपना ने हरियाणवी इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है. उनके गानों की लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में उनके चाहने वालों की बड़ी संख्या है.

By: Heena Khan | Published: September 25, 2026 10:02:42 AM IST

Sapna Choudhary hit songs
Sapna Choudhary hit songs


Sapna Choudhary Hit Songs: कभी हरियाणवी स्टेज पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने वालीं सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी मेहनत और शानदार डांस के दम पर सपना ने हरियाणवी इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है. उनके गानों की लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में उनके चाहने वालों की बड़ी संख्या है. सपना के कई गाने ऐसे हैं, जो रिलीज होने के बाद जबरदस्त हिट हुए और आज भी शादियों, पार्टियों और डीजे पर खूब सुनाई देते हैं. इन गानों ने सपना को एक अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. आज हम बात करेंगे सपना चौधरी के उन 5 सुपरहिट गानों की, जो उनके करियर के सबसे चर्चित गानों में शामिल हैं और आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं.

तेरी आँख्या का यो काजल  Teri Aankhya Ka Yo Kajal

इस गाने के बारे में क्या कहें? सालों पहले रिलीज़ हुआ सपना चौधरी का यह गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. आज भी सपना जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, तो उनसे हमेशा इस गाने पर डांस करने के लिए कहा जाता है.

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गजबन gajban 

सपना का एक और सुपरहिट गाना है गजबन. इसे रिलीज़ हुए काफी समय हो गया है, लेकिन यह अभी भी बहुत सुना और पसंद किया जाता है.

आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं Aaja Main Tere Laad Ladaun 

2016 में रिलीज़ हुआ सपना चौधरी का यह गाना बहुत हिट हुआ था. इसे अब तक 400 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

चेतक Chetak 

खास बात यह है कि इस गाने में सपना देसी अंदाज में नहीं, बल्कि काफी मॉडर्न लुक में नजर आईं. गाना पूरी तरह देसी था. नतीजतन सपना और गाना दोनों ही हिट हो गए.

तू चीज़ लाजवाब tu cheez lajawab 

सपना चौधरी के इस गाने को भी 15 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं. और यह गाना भी बहुत हिट हुआ था.

Tags: haryanvi songshome-hero-pos-3Sapna Choudhary
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