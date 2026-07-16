हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का ‘खतरनाक’ वीडियो वायरल, आखिर क्यों फैंस हुए हैरान

Sapna Chaudhary Viral Video: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस काफी हैरान हैं कि आखिर सपना चौधरी ने ऐसा क्यों किया? बता दें कि हाल ही में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े मामलों में घोषित अपराधी रहे धर्मेंद्र हुडा ने एक वीडियो जारी किया. इस वीडियो में वे हरियाणवी डांसर और एक्टर सपना चौधरी कलाकार अनु कादियान यानी एके जट्टी समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे.

सपना चौधरी ने दिया करारा जवाब

सपना चौधरी ने अपने खिलाफ इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हुड्डा को फटकार लगाते हुए कहा कि वे एक कलाकार हैं और समाज की सेवा भी करती हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी से डरने वाली नहीं है. अगर कोई इस तरह के आरोप लगाएगा, वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. बता दें कि हाल ही में सपना चौधरी का एक गाना रिलीज हुआ है, जिसका नाम ‘डार्लिंग’ है. इसको लेकर भी सपना चर्चा में बनी हुई हैं.

फूहड़ता को बढ़ावा देने का आरोप

बता दें कि धर्मेंद्र हुड्डा ने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि हरियाणा में डबल मीनिंग गानों, अश्लील कंटेंट और फूहड़ता को बढ़ावा दिया जाता है. इसमें कुछ कलाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अहम भूमिका है. उन्होंने सपना चौधरी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनके लोकप्रिय होने के बाद हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ा है. उनके आने के बाद ही सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बढ़ा है. धर्मेंद्र हुड्डा यहीं नहीं रुके.

पर्सनल लाइफ और करियर की बात

उन्होंने आगे सपना चौधरी की पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर भी कई बातें कहीं. उन्होंने सपना और उनके पति वीर साहू का भी जिक्र किया. साथ ही सपना चौधरी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं. धर्मेंद्र हुड्डा ने अनु कादियान यानी एके जट्टी पर भी कई संगीन और पर्सनल आरोप लगाए. धर्मेंद्र ने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी और अश्लील कंटेंट, अभद्र डांस समेत नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कलाकारों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही है.

कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी सपना!

इस वीडियो के सामने आने के बाद सपना चौधरी ने धर्मेंद्र हुड्डा को जवाब दिया. उन्होंने धर्मेंद्र की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे एक कलाकार हैं और मेहनत करती हैं. साथ ही समाज सेवा भी करती हैं. वे किसी से डरने वाली नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट जाने तक की बात कही. उन्होंने कहा कि वे किसी से डरने वाली नहीं हैं. अगर जरूरत पड़ेगी, तो वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी.