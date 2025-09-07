व्हाइट सूट पहन Sapna Choudhary ने ‘सॉलिड बॉडी’ पर हिलाई कमरिया, एक-एक ठुमके पर हुई पैसों की बारिश

Sapna Choudhary Dance Video: देसी अंदाज और अपने करंट जैसे ठुमकों से लाखों के दिलों पर राज करने वालीं सपना चौधरी सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि देशभर में जानी जाती हैं। सपना चौधरी जब-जब ठुमका लगाती हैं या अपनी आवाज से शब्दों में जान भरती हैं तो उनके फैंस की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि हर दिन सपना के नए और पुराने वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। हाल में भी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपना के ठुमकों पर लोग दीवाने हो रहे हैं और जमकर पैसों की बारिश कर रहे हैं।

सपना चौधरी के ठुमकों पर मदहोश हुए फैंस!

सपना चौधरी का वायरल डांस वीडियो काफी पुराना है, जिसमें वह व्हाइट कलर का सिंपल-सा सूट पहनकर स्टेज पर खूब एनर्जी से अपने पॉपुलर गाने ‘सॉलिड बॉडी’ पर ठुमके लगा रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सपना किसी तरह का हैवी मेकअप नहीं किया है और यहां तक कि उन्होंने बालों को भी बेहद ही सिंपल तरह से बांधा है।

सपना चौधरी के ठुमकों और उनके कमाल एक्सप्रेशन्स पर फैंस का दिल फिसला जा रहा है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि रागिनी देखने पहुंचे लोगों को सपना का डांस कितना पसंद आ रहा है और इसी वजह से वह उनके एक-एक ठुमके पर पैसों की बारिश कर रहे हैं। बता दें, सपना का यह डांस वीडियो उनके फैन पेज से इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है। सपना के फैन पेज पर ही 15 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

सपना चौधरी के डांस वीडियो होते हैं खूब वायरल

सपना चौधरी आज से नहीं, बल्कि एक लंबे समय से अपने डांस और गानों लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। सपना ने हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नया आयाम दिया है। यही वजह है कि उनका हर वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में भी सपना का डांस देख लोगों ने भर-भरकर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा, मानना पड़ेगा न सपना जैसा कोई था और न हो पाएगा। दूसरे ने लिखा, एक दम फायर है हरियाणवी सपना। वहीं, एक ने तो यह लिख डाला, कई डांसर आईं लेकिन आज भी सपना जैसा कमाल कोई नहीं दिखा पाया।