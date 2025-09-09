Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जुल्फें खुली, बिना मेकअप…कटस्लीव ड्रेस पहन Sapna Choudhary ने मारे ठुमके, अवतार देख आंखें मसलने को होंगे मजबूर

Sapna Choudhary New Video: सपना चौधरी ने अपने डांस का एक नया वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में हरियाणवी क्वीन नए अवतार में नजर आ रही हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 9, 2025 14:25:13 IST

Sapna Choudhary Dance Video: सपना चौधरी के ठुमकों के दीवाने सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में हैं। वह स्टेज शो से लेकर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की जान मानी जाती हैं। सपना जब भी स्टेज पर नजर आती हैं तब अपने बोल्ड डांस और ठुमकों से फैंस के दिलों पर जादू कर देती हैं। देसी क्वीन के नाम से फैंस के बीच मशहूर सपना चौधरी ऐसे तो अपने हर डांस वीडियो के लिए तारीफें बटोरती हैं। लेकिन, हाल में सपना ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार देख फैंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। 

सपना चौधरी का नया डांस वीडियो वायरल

हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सपना अपने बेडरूम में नजर आ रही हैं और ब्लैक कलर का कटस्लीव जंप सूट पहने दिखाई दे रही हैं। जंप सूट में सपना चौधरी का ग्लैमरस और फिट अवतार देख फैंस को यकीन नहीं हो रहा है।  

वीडियो में देखा जा सकता है कि देसी क्वीन सपना चौधरी बाल खोलकर और नो मेकअप लुक में नेहा भसीन के गाने जुत्ती मेरी पर डांस कर रही हैं। यह गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड में छाया हुआ है और ठुमक-ठुमक के नाम से फेमस हो रहा है। 

सपना चौधरी के लुक पर आया फैंस का दिल

लेटेस्ट डांस वीडियो में सपना चौधरी का लुक देख फैंस इंप्रेस हुए जा रहे हैं। कई लोग सपना के वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिल की बौछार कर रहे हैं, तो कुछ उनकी तारीफ में पुल बांध रहे हैं। एक यूजर ने सपना के वीडियो पर कमेंट में लिखा, पूरा बॉलीवुड एक तरफ और सपना चौधरी एक तरफ। तो दूसरे ने लिखा, काफी पतली हो गई मैम आप। वहीं, तीसरे ने सपना चौधरी की तारीफ में लिखा, ओ माई गॉड, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है इतने फिट हो गए। 

सपना चौधरी के लेटेस्ट डांस वीडियो पर खबर लिखे जाने तक 41 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। इसका मतलब है कि देसी क्वीन के फैंस उनपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बता दें, सपना चौधरी का नए से नया और पुराने से पुराना वीडियो इंटरनेट की दुनिया में पसंद किया जाता है और जमकर वायरल होता है। 

