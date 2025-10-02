सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल

सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल

Sapna Choudhary : सपना चौधरी की बायोपिक 'मैडम सपना' जल्द आ रही है, लेकिन दुखद है कि उनकी मां अब उसे नहीं देख पाएंगी. सपना ने मां के लिए एक ऐसा काम किया था, जो अब एक अधूरा सपना रह गया.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 2, 2025 2:56:44 PM IST

सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल

Sapna choudhary : हरियाणवी डांसिंग सेंसेशन सपना चौधरी अब सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मर नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ रही हैं. उनकी बायोपिक फिल्म ‘मैडम सपना’ बन रही है, जिसमें उनके स्ट्रगल, प्यार, सफलता और व्यक्तिगत जीवन के अनछुए पहलुओं को दिखाया जाएगा. लेकिन इस फिल्म के बनने से पहले ही सपना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उनके दिल को तोड़ दिया.

 मां के बिना अधूरी रह गई सपना की सबसे बड़ी “सपना”

इस फिल्म को लेकर सपना चौधरी बहुत एक्साइटेड थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये फिल्म उनके लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी- क्योंकि वो चाहती थीं कि इस फिल्म को सबसे पहले उनकी मां देखें. लेकिन दुर्भाग्यवश, सपना की मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं. एक इंटरव्यू में सपना ने बताया था कि उन्होंने अपनी मां के लिए पूरा थिएटर बुक किया था. वो चाहती थीं कि जब फिल्म रिलीज हो, तो वो और उनकी मां अकेले उस थिएटर में बैठकर फिल्म देखें. उन्होंने कहा: “ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी मम्मी की भी है. मुझे बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है. जो स्ट्रगल उन्होंने मेरे लिए किया है, वो मुझसे कहीं बड़ा है.”

मां के लिए बुक किया थिएटर 

आज के समय में जहां लोग अपने माता-पिता के लिए समय निकालना भी मुश्किल समझते हैं, वहां सपना चौधरी का ये कदम वाकई में एक मिसाल है. थिएटर बुक करवाना केवल एक भव्य आयोजन नहीं था, बल्कि एक इमोशनल ट्रिब्यूट था अपनी मां के संघर्षों और त्याग के लिएय

सपना ने बताया कि वो चाहती थीं कि फिल्म को सबसे पहले उनकी मां देखें, क्योंकि वही उनकी असली प्रेरणा थीं. लेकिन अब उनकी मां के ना होने से ये सपना अधूरा रह गया.

View this post on Instagram

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

सपना चौधरी की कहानी

इस फिल्म के जरिए लोगों को सपना की जिंदगी की वो झलक मिलेगी, जो स्टेज की चकाचौंध के पीछे छिपी है. कैसे एक आम लड़की ने सामाजिक बंदिशों और संघर्षों को पार करते हुए खुद को स्थापित किया- यही इस फिल्म का सार होगा.

इस कहानी से एक बेहद भावुक लेकिन शानदार संदेश निकलता है- अपने माता-पिता की अहमियत को समझना और उन्हें वो प्यार देना जो वे वाकई डिजर्व करते हैं. सपना चौधरी का ये कदम न केवल एक बेटी का प्यार दर्शाता है, बल्कि हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने मां-बाप के लिए उतना करते हैं, जितना वे हमारे लिए करते हैं?
 

Tags: Sapna ChoudharySapna Choudhary latest newsSapna Choudhary mother deathSapna Choudhary mother funeral
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल
सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल
सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल
सपना चौधरी का सबसे बड़ा ड्रीम रह गया अधूरा, बुक करवा लिया था सिनेमा हॉल