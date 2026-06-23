‘मेरी फीस अक्षय कुमार से ज्यादा हो!’ संजीव कपूर ने फीस की जिद में मार दी थी MasterChef India को लात! खुद सुनाया किस्सा

मशहूर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor), जिन्हें घर-घर में ‘खाना खजाना’ के लिए जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरुआती दिनों में ‘मास्टरशेफ इंडिया’ (MasterChef India) का हिस्सा बनने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि मेकर्स उनकी एक शर्त मानने को तैयार नहीं थे. उन्होंने अपने इस सफर और शो से जुड़ने के पीछे की एक ऐसी शर्त के बारे में बात की, जिससे उन्होंने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया था.

अक्षय कुमार से ज्यादा फीस नहीं मिलने पर शो छोड़ दिया

‘कलिनरी कल्चर’ (Culinary Culture) से बातचीत के दौरान संजीव कपूर ने बताया कि जब इस कुकिंग रियलिटी शो के लिए पहली बार उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने मेकर्स के सामने एक शर्त रखी थी. शर्त यह थी कि उन्हें शो के शुरुआती सीजन होस्ट कर रहे बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से ज्यादा फीस दी जाए भले ही वह सिर्फ एक रुपया ही ज्यादा क्यों न हो.

उस वक्त के बातचीत के दिनों को याद करते हुए संजीव कपूर ने कहा, ‘जब वे पहली बार मेरे पास आए, तो उन्होंने मेरी शर्त नहीं मानी. मेरी शर्त सीधी थी-मुझे अक्षय कुमार से एक रुपया ही सही, लेकिन ज्यादा फीस मिलनी चाहिए. वह शो का पहला सीजन था और तब मेरे अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो इसे कर सके. यह बिल्कुल साफ बात थी.’

शेफ ने आगे बताया कि जब प्रोड्यूसर्स ने उनकी यह मांग ठुकरा दी, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के बजाय शो को छोड़ना बेहतर समझा. उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे कह दिया था कि मेरी एक शर्त है. वे नहीं माने और मैं समझौता नहीं करना चाहता था. मैं अपने फैसले से बेहद खुश था.’

ऑफर ठुकराने के बाद भी मेकर्स लगातार संजीव कपूर के संपर्क में रहे और उनसे शो का हिस्सा बनने की गुजारिश करते रहे. लेकिन संजीव अपनी बात पर अड़े रहे. उन्होंने याद करते हुए बताया, ‘मुझे लगातार उनकी तरफ से मैसेज मिलते रहते थे. वे कहते थे, ‘सर, प्लीज कम से कम एक एपिसोड के लिए ही आ जाइए.’ लेकिन मेरा जवाब हमेशा ‘ना’ होता था.’

संजीव कपूर के मुताबिक, शो के तीसरे सीजन तक आते-आते पासा पूरी तरह पलट गया. प्रोड्यूसर्स ने खुद माना कि शो का मौजूदा फॉर्मेट उस तरह का कमाल नहीं दिखा पा रहा है जैसी उन्हें उम्मीद थी. इसके बाद वे शो को नए सिरे से तैयार करने के लिए संजीव कपूर के पास पहुंचे.

संजीव ने बताया, ‘तीसरे सीजन तक वे मेरे पास आए और बोले, ‘सर, यह फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है. हमें आपकी जरूरत है. आप ही बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए?’ मैंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं…’ लेकिन उन्होंने बात काटते हुए कहा, ‘नहीं सर, आप जो कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे.’

जब उनसे पूछा गया कि क्या मेकर्स ने आखिरकार उनकी वह ‘एक रुपये ज्यादा’ वाली शर्त मान ली थी? तो संजीव कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, “हां, बिल्कुल मानी! वह मेरी ऐसी शर्त थी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था. अगर मैं अपनी फील्ड के शो में इतना भी हक न जता पाऊं, तो फिर फायदा ही क्या?’

मशहूर शेफ ने साफ किया कि उनकी यह मांग किसी घमंड में नहीं, बल्कि अपने काम और कुकिंग इंडस्ट्री में अपने मुकाम को लेकर उनके भरोसे से आई थी. उनका मानना था कि ‘मास्टरशेफ इंडिया’ पूरी तरह से खाने पर आधारित शो था और इस क्षेत्र में खुद को लीडर के तौर पर देखना उनका हक था.