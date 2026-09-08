‘हनुमान अंश’ के बाद ‘तेरा साईं’ का आएगा तूफान? संजय मिश्रा बनेंगे साईं बाबा, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. इसी वक्त फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल ने साईं बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘तेरा साईं’ का एलान किया है. इसमें साईं बाबा के रोल में अभिनेता संजय मिश्रा नजर आएंगे. फिल्म का पोस्टर भी जारी हो चुका है. आइए जानते हैं फिल्म की रिलीज और अन्य जानकारियों के बारे में.

फिल्म का पोस्टर हुआ जारी?

आगामी फिल्म ‘तेरा साईं’ का मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज किया है. इस पोस्टर में संजय मिश्रा को साईं बाबा के किरदार में देखा जा रहा है. इसके साथ ही उनके भक्त और अनुयायी उनके आस-पास खड़े हैं. पोस्टर में संजय मिश्रा का किरदार लोगों का ध्यान खींच रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘तेरा साई’ फिल्म 5 फरवरी, 2027 को हिंदी, मराठी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. पलाश मुच्छल द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ‘तेरा साई’ में संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं. निर्माताओं के अनुसार, फिल्म में सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, ओंकार दास मानिकपुरी, अविका गोर और रोहन मेहरा भी अहम भूमिकाओं में हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म ‘हनुमान अंश’ जैसा कमाल बॉक्स ऑफिस पर कर पाती है.

खाटू श्याम पर भी बन रही फिल्म

श्री खाटू श्याम जी पर भी ‘हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा’ नाम से भक्ति फिल्म बन रही है. आस्था और त्याग की कहानी पर आधारित यह फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ और रणबीर कपूर की ‘रामायणम्’ भी चर्चा में हैं. यानी कि अब मेकर्स फिल्मों को भक्ति और आस्था से जोड़कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

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