‘Love & War’ की शूटिंग के बीच कानूनी पचड़े में फंसे संजय लीला भंसाली, बीकानेर में FIR दर्ज

Sanjay Leela Bhansali FIR: संजय लीला भंसाली की नई फिल्म ‘Love & War’ मुश्किल में फंस गई है। बीकानेर में लाइन प्रोड्यूसर की शिकायत पर भंसाली के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 2, 2025 19:33:38 IST

Bikaner Controversy: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) इन दिनों अपनी नई फिल्म लव एंड वॉर (Love & War) को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन, फिल्म की शूटिंग के बीच अब एक कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल, बीकानेर (राजस्थान) में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार जैसे आरोप लगाए गए हैं।

यह शिकायत लाइन प्रोड्यूसर प्रतीक राज माथुर ने दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए जरूरी इंतजाम करने का काम दिया गया था। उन्होंने सरकार से अनुमति लेने से लेकर लोकल अरेंजमेंट तक सब संभाला, लेकिन बाद में उन्हें बिना किसी भुगतान के प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। यही नहीं, जब वह टीम से होटल में मिलने पहुंचे तो उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार भी हुआ।

इन धाराओं पर दर्ज हुई FIR

इस पूरे मामले पर अदालत के आदेश के बाद बीकानेर के बिच्छवाल थाने में FIR दर्ज की गई है। इसमें धोखाधड़ी (fraud), आपराधिक साजिश (criminal conspiracy) और धमकी (intimidation) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।

फिल्म की स्टार कास्ट

फिल्म ‘Love & War’ में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। यह फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होनी है और अभी राजस्थान में इसकी शूटिंग चल रही है। लेकिन, इस विवाद के सामने आने के बाद फिल्म पर और भी ज्यादा सुर्खियां बन गई हैं।

पहले भी विवादों में घिरी भंसाली की फिल्म

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब भंसाली की किसी फिल्म पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले उनकी फिल्म ‘पद्मावत’ (2018) भी काफी विवादों और विरोधों में घिरी रही थी। राजस्थान में ही उस समय शूटिंग को लेकर काफी हंगामा हुआ था। फिलहाल, देखना होगा कि इस नए विवाद का फिल्म की शूटिंग और आगे की रिलीज पर क्या असर पड़ता है?

