Deepika Padukone के नखरों से यह फिल्ममेकर भी है परेशान? ‘कल्कि’ मेकर्स ने ऐसे चूर-चूर कर डाला घमंड!

Deepika Padukone Controversy: कल्कि 2898 एडी से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इन्हीं सब के बीच एक नामी फिल्ममेकर का पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया है, जिसमें वह एक्ट्रेसेस के नखरों पर कमेंट कर रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 25, 2025 3:03:23 PM IST

Deepika Padukone Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्मों से ज्यादा इन दिनों कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई हैं. वह बैक-टू-बैक फिल्मों से बाहर हो रही हैं. पहले उन्हें स्पिरिट से निकाला गया और हाल ही में बिग बजट फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से टाटा-बाय-बाय किया गया है. ऐसे में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के करियर को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं. हालांकि, इन सभी सवालों पर दीपिका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. लेकिन, इन सब के बीच एक बड़े फिल्ममेकर का इंटरव्यू वायरल हो गया है, जिन्होंने दीपिका के साथ एक नहीं बल्कि कई फिल्मों में काम किया है. 

क्या दीपिका के साथ काम करना नहीं है आसान?

दीपिका (Deepika Padukone Movies) को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच संजय लीला भंसाली का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है. वीडियो में संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने दीपिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोग इसे एक्ट्रेस से जोड़कर देख रहे हैं.  

वायरल वीडियो में फिल्ममेकर ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की तारीफ की है. भंसाली कह रहे हैं, आलिया भट्ट के साथ काम करना बहुत आसान है. वह ज्यादा नखरे नहीं करती है कि मैं स्टार हूं. मुझे कपड़ों के लिए बड़ी वैनिटी चाहिए. हर चीज एक अलग लग्जरी चाहिए. वह बहुत सिंपल तरह से काम करती हैं. बता दें, संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali Video) ने आलिया के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई थी. अब वह एक्ट्रेस के साथ लव एंड वॉर पर भी काम कर रहे हैं. 

दीपिका को लेकर चल रही हैं तरह-तरह की बातें

संजय लीला भंसाली का पुराना इंटरव्यू वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसपर लोग तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं. जिसमें से एक ने इसे पीआर स्टंट भी बताया है. तो दूसरे ने लिखा, मैं आलिया भट्ट का फैन नहीं हूं…पर वह एक सिंपल लड़की है ज्यादा नखरे नहीं करती हैं. वहीं दूसरे ने लिखा, अगर दीपिका इतने नखरे करती हैं तो एटली क्यों उनके साथ काम कर रहे हैं. संजय ने भी उनके साथ तीन फिल्मों में काम किया है. 

बता दें, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Films) और संजय लीला भंसाली ने साथ में 3 फिल्में की हैं. जिसमें रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत शामिल हैं. तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.  

क्या कल्कि मेकर्स ने तोड़ा घमंड?

दीपिका पादुकोण (Deepika Kalki Controversy) ने कल्कि 2898 एडी के पहले पार्ट में अपनी एक्टिंग से लोगों की खूब तारीफें बटोरी थीं. ऐसे में उनका दूसरे पार्ट में होना पक्का था. लेकिन, जब कल्कि मेकर्स ने दीपिका को बाहर का रास्ता दिखाया तो उनके फैंस को झटका लग गया. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका ने नाग अश्विन डायरेक्टेड फिल्म कल्कि के सीक्वल की 20 दिनों की शूटिंग भी पूरी कर ली थी. लेकिन, डेट्स की वजह से वह आगे शूट नहीं कर पा रही थीं. इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि 20 दिन शूटिंग करने के बाद दीपिका ने 25 परसेंट फीस बढ़ाने और 7 घंटे की शिफ्ट डिमांड की थी. जिसकी वजह से कल्कि के मेकर्स ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया. 

