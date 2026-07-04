Sanjay Khan के बचाव में उतरीं उनकी बेटी, कहा; ‘मेरे पिता ने जीनत अमान को नहीं मारा-पीटा…’

हाल ही में विक्की ललवानी के शो में संजय खान की बेटी शामिल हुईं और उन्होंने बातचीत के दौरान अपने पिता संजय खान और एक्ट्रेस ज़ीनत अमान के रिश्ते पर खुलकर बातचीत की.

दरअसल अभिनेता संजय खान (Sanjay Khan) ने शादीशुदा होते हुए भी साल 1978 में एक्ट्रेस जीनत अमान (Zeenat Aman) से दूसरी शादी कर ली थी. खबरों के अनुसार कुछ ही महीनों में उनका रिश्ता टूट गया था, लेकिन इस बीच उन्होंने जीनत अमान को बुरी तरह पीटा था. ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान संजय की पहली पत्नी जरीन खान भी वहीं मौजूद थीं जो चुपचाप ऐसा होता देख रही थीं.

संजय खान की बेटी ने बताया सच

संजय खान की बेटी फराह खान (Farah Khan) ने विकी ललवानी के शो में इस विषय पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि ये महज एक अफवाह है और इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि वह उस वक्त 9 या 10 साल की थीं और उन्हें इस बारे में कुछ खास याद नहीं है; हालांकि, यह सारी फेक स्टोरीज हैं. उन्होंने कहा, “मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि सोशल मीडिया पर मेरे पिता द्वारा जीनत अमान को पीटने और उनकी आंख में चोट लगने की जो झूठी कहानी बार-बार सामने आती है, वह सब बकवास है, क्योंकि मेरे पिता ने कभी भी मेरी मां या अपनी किसी भी बेटी पर हाथ नहीं उठाया. वह ऐसे हिंसक व्यक्ति नहीं हैं जो किसी महिला पर हाथ उठाएं.”

झूठ नहीं बोलतीं मेरी मां

फराह खान ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि जीनत अमान की मां की आंखों में कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से उनकी एक आंख छोटी थी. और वही समस्या जीनत की आंखों में भी जेनेटिक रूप से आ गयी थी.

उन्होंने कहा, “मेरी मां बहुत सच्ची इंसान हैं. उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता ने कभी जीनत अमान पर हाथ नहीं उठाया. इसलिए मेरे पिता द्वारा उन्हें पीटने वाली यह बकवास बात पूरी तरह झूठ है. मुझे खुशी है कि आज मैं कैमरे पर यह बात कह पा रही हूं क्योंकि मैं यह साफ करना चाहती हूं कि यह सच नहीं है. मेरी मां मेरी तरह हैं, वह कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी.”

जीनत की वजह से संजय-जरीन की शादी में आयी खटास

फराह खान ने यह भी कहा कि संजय खान और जीनत अमान के अफेयर की वजह से उनकी मां को बहुत झटका लगा था. जीनत की वजह से दोनों की शादी लगभग टूट गई थी. फराह ने कहा कि उसी दौरान उनकी मां ने उनके भाई जायेद (Zayed Khan) को जन्म दिया था और वह उसे व बाकी बच्चों को संजय खान के पास छोड़कर तीन महीने के लिए कहीं चली गई थीं.

फराह ने आगे बताया, “जब वह लौटीं तो बहुत शानदार लग रही थीं. मेरे पापा हैरान थे कि यह सब कैसे हुआ? मुझे लगता है कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरी मां आजाद हैं और वह कहीं भी जा सकती हैं और अपनी मर्जी का काम कर सकती हैं. वह उन पर निर्भर नहीं थीं और इसी बात ने उन्हें वापस खींच लिया. उन्होंने बहुत गरिमापूर्ण व्यवहार किया. मेरी मां ऐसी इंसान नहीं हैं जो किसी के बारे में बुरा बोलें.”