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संजय गुप्ता के बयान पर बवाल, रिया चक्रवर्ती और सिया गोयल केस की तुलना पड़ गई भारी; यूजर्स ने किया ट्रोल

Sanjay Gupta on Siya Goyal Case: फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने लोगों से सिया गोयल मामले में मीडिया ट्रायल और बेवजह की अटकलें बंद करने की अपील की. सिया गोयल पर अपने मंगेतर और कथित प्रेमी की हत्या का आरोप है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 2, 2026 4:47:52 PM IST

संजय गुप्ता
संजय गुप्ता


इन दिनों केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें उसकी मंगेतर सिया गोयल पर उसकी हत्या का आरोप है. पुलिस के अनुसार, पुणे के 25 वर्षीय कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की 18 जून को लोनावला के लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या की गई. फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने आरोपी सिया गोयल पर टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल से की है. 

संजय गुप्ता ने क्या कहा?

फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने पुणे हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल पर टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल से की है, जिन्हें अपने पूर्व प्रेमी, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जेल की सजा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने X पर लिखा, ‘मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा. मैं बस इतना कह रहा हूं कि क्या हम सिया के साथ वही करना बंद कर सकते हैं जो हमने रिया के साथ किया? हम सबने वह तमाशा देखा. टीवी पर ट्रायल, सबूतों से पहले ही फैसला. हम कभी सीखते नहीं.’

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भड़के नेटिजंस

संजय गुप्ता की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने रिया चक्रवर्ती और सिया गोयल के मामलों की तुलना पर आपत्ति जताई. एक यूजर ने लिखा कि दोनों मामलों की तुलना करना गलत है, जबकि दूसरे ने कहा कि सिया मामले के तथ्य अलग हैं, इसलिए दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता. कुछ लोगों ने संजय गुप्ता पर बिना पूरी जानकारी के तुलना करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें ऐसे विवादित बयान देने से बचना चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स ने उनकी पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की.

रिया चक्रवर्ती मामले पर क्या हुआ था?

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में 2020 में उनके पूर्व प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एक नाटकीय मोड़ आया. रिया को दिवंगत अभिनेता के परिवार की ओर से कई आरोपों का सामना करना पड़ा और कथित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया. वर्षों बाद, रिया ने खुलासा किया कि हालांकि उन्होंने आगे बढ़ना सीख लिया है, लेकिन उन घटनाओं का आघात आज भी उनके शरीर में मौजूद है.

यह खबर भी पढ़ें: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई

Tags: Sanjay Guptasiya goyal
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