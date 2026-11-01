Sanjay Gupta Daughter Viral Video: संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स को दिखाई वो वाली उंगली, गंदे इशारे वाला वीडियो हुआ वायरल

Sanjay Gupta Daughter Viral Video: मुंबई में फिल्ममेकर संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक पैपराज़ी पेज ने दावा किया है कि इसमें उनकी बेटी दलाई फोटोग्राफरों को गंदे इशारे करती दिख रही है. हालांकि, चेहरा ढकी हुई लड़की की पहचान अलग से वेरिफाई नहीं हो पाई है. यह वीडियो तब सामने आया जब शनिवार को गुप्ता का परिवार, दोस्त और साथ काम करने वाले उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. अभिषेक बच्चन, फराह खान, राकेश रोशन, फरदीन खान और फिल्म इंडस्ट्री के कई दूसरे लोग फिल्ममेकर के वर्सोवा श्मशान घाट जाने से पहले अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

संजय गुप्ता की बेटी अपना आपा क्यों खो बैठी

इस क्लिप को पैपराज़ी पेज बज़ज़ूका स्क्रॉल्स ने कैप्शन के साथ शेयर किया, “संजय गुप्ता की बेटी पैप्स के सामने अपना आपा क्यों खो बैठी?” इसमें एक लड़की कार की पैसेंजर सीट पर बैठी है, जिसका चेहरा हुडी के नीचे छिपा हुआ है. लड़की बातचीत के दौरान हंसती हुई और बाहर खड़े फोटोग्राफरों को मिडिल-फिंगर का इशारा करती हुई दिख रही है. कार चला रहा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता हुआ दिखता है, लेकिन वह आगे बढ़ती रहती है. पीछे बैठा एक आदमी भी बीच-बचाव करता हुआ दिखता है.

कई दर्शकों ने फिल्ममेकर के अंतिम संस्कार के दौरान उसके बर्ताव पर सवाल उठाए, कुछ ने पूछा कि वह क्यों हंस रही थी. दूसरों ने सवाल किया कि क्या वीडियो में दिख रही लड़की गुप्ता की बेटी है. क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए पैपराज़ी पेज के दावे को वेरिफाई नहीं किया जा सका.

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फिल्म इंडस्ट्री विदाई के लिए इकट्ठा हुई

अंतिम संस्कार में गुप्ता के कई दोस्त और साथ काम करने वाले लोग इकट्ठा हुए. सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक, रोनित रॉय को आंसू रोकने में मुश्किल हुई. रोहित रॉय भी इमोशनल दिखे, जबकि फिल्ममेकर मिलाप जावेरी गुप्ता के घर पहुंचते ही हिल गए. सुधांशु पांडे और अशोक पंडित फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सदस्यों में से थे जो फिल्ममेकर के घर उनके परिवार को सपोर्ट करने और उन्हें विदाई देने गए.