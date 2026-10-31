Sanjay Gupta Death Reason: सिर में लगी चोट ने ले ली संजय गुप्ता की जान, नाना पाटेकर के बाद फिर शोक में डूबा बॉलीवुड

Sanjay Gupta Death Reason: हिंदी सिनेमा में क्राइम ड्रामा और एक्शन थ्रिलर बनाने वाले फिल्ममेकर संजय गुप्ता का कथित तौर पर निधन हो गया है. डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले गुप्ता ने क्राइम, एक्शन और शहरी जीवन पर बनी फिल्मों से अपनी एक अलग पहचान बनाई. इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं, कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर यह खबर शेयर की, और गुप्ता को एक टैलेंटेड डायरेक्टर, एक पैशनेट फिल्ममेकर और एक टैलेंटेड स्टोरीटेलर बताया. उन्होंने फिल्ममेकर के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई.

अशोक पंडित ने संजय गुप्ता के निधन की खबर शेयर की

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, पंडित ने कहा कि गुप्ता को घर पर सिर में चोट लगी थी. उन्होंने उन्हें एक जिंदादिल इंसान के रूप में याद किया, जिन्हें सिनेमा से प्यार था और जिनमें कहानी कहने का नैचुरल टैलेंट था. पंडित ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार की जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी.

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सोशल मीडिया द्वारा दी जानकारी

पंडित ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “यह सच में बहुत शॉकिंग और दुख की बात है. अभी खबर मिली कि हमारे प्यारे दोस्त और जाने-माने डायरेक्टर संजय गुप्ता नहीं रहे. घर पर सिर में चोट लगने से उनका निधन हो गया. एक और टैलेंट बहुत जल्दी चला गया. वह एक बेहतरीन नैरेटर, ज़िंदगी से भरपूर पर्सनैलिटी और एक पैशनेट फिल्ममेकर थे. हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान. तुम्हें याद करूंगा मेरे दोस्त. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना. ओम शांति. उनके अंतिम संस्कार की जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी.”