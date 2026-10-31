Sanjay Gupta Films: अब पर्दे पर नहीं दिखेगा उनका जादू! संजय गुप्ता की ये फिल्में हमेशा दिलाएंगी उनकी याद

Sanjay Gupta Films: अभी ही बॉलीवुड नाना पाटेकर की मौत के सदमे से बाहर आया था. कि एक बार फिर बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लग गया है. कांटे, काबिल, जज़्बा और शूटआउट एट वडाला जैसी पॉपुलर हिंदी फ़िल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाने वाले फ़िल्ममेकर संजय गुप्ता का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है. फ़िल्ममेकर अशोक पंडित ने इस खबर को कन्फर्म करते हुए कहा कि गुप्ता की मौत उनके घर पर सिर में चोट लगने से हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डायरेक्टर कल रात अपने बाथरूम में गिर गए थे.

संजय गुप्ता की बेहतरीन फिल्मे

1. शूटआउट एट वडाला – प्राइम वीडियो

2013 में रिलीज़ हुई, शूटआउट एट वडाला एक क्राइम एक्शन फ़िल्म है जिसे संजय गुप्ता ने लिखा और डायरेक्ट किया है. जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, रोनित रॉय, मनोज बाजपेयी, तुषार कपूर, कंगना रनौत, सोनू सूद और महेश मांजरेकर स्टारर यह फ़िल्म शूटआउट एट लोखंडवाला (2007) का प्रीक्वल है.

2. कांटे – प्राइम वीडियो

संजय गुप्ता की 2002 की एक्शन थ्रिलर कांटे में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लकी अली और महेश मांजरेकर जैसे स्टार्स हैं. लॉस एंजिल्स में सेट, यह कहानी छह भारतीय आदमियों की है जिन्हें पुलिस बिना सबूत के हिरासत में ले लेती है. वे लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट को कंगाल करने के मकसद से बैंक डकैती की योजना बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं.

3. काबिल – JioHotstar

ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारिंग, काबिल 2017 की एक एक्शन थ्रिलर है जिसे संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रोनित रॉय और रोहित रॉय भी हैं, और राकेश रोशन ने FilmKraft Productions के तहत इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है.

4. आतिश: फील द फायर – JioHotstar

आतिश: फील द फायर संजय गुप्ता की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी. 1994 में रिलीज़ हुई, इस एक्शन क्राइम फिल्म में संजय दत्त, आदित्य पंचोली, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री लीड रोल में हैं.

5. जज़्बा – Apple TV

ऐश्वर्या राय बच्चन और इरफ़ान खान स्टारिंग, जज़्बा 2015 की एक एक्शन थ्रिलर है जिसे संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शबाना आज़मी, जैकी श्रॉफ, अतुल कुलकर्णी और चंदन रॉय सान्याल भी हैं.

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