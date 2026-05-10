Home > मनोरंजन > कौन हैं संजय दत्त के जीजा? डेब्यू फिल्म से बने रातों-रात स्टार, राज कपूर के बनने वाले थे दामाद; फिर..

कौन हैं संजय दत्त के जीजा? डेब्यू फिल्म से बने रातों-रात स्टार, राज कपूर के बनने वाले थे दामाद; फिर..

Sanjay Dutt Brother In Law: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त के जीजा 80 के दशक के स्टार थे. उनका चॉकलेटी चेहरा दिग्गज सितारों को टक्कर देता था. इतना ही नहीं वह राज कपूर के दामाद भी बनने वाले थे. आखिर फिर कैसे बर्बाद हो गया उनका करियर. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 10, 2026 12:44:33 PM IST

संजय दत्त के जीजा कुमार गौरव का फिल्मी सफर
संजय दत्त के जीजा कुमार गौरव का फिल्मी सफर


सिनेमाई दुनिया में ऐसे कई सितारे हुए, जिन्होंने डेब्यू फिल्म से सबको दीवाना बना लिया. फिर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए. आज हम आपको दिग्गज अभिनेता संजय दत्त के जीजा के बारे में बताएंगे, जो खुद एक मशहूर अभिनेता थे. बॉलीवुड में कदम रखते ही वो रातों-रातों स्टार बन गए थे. लेकिन ज्यादा दिनों तक वह फिल्मी दुनिया में नहीं टिक पाए. आखिर कौन हैं संजय दत्त के जीजा?

कौन हैं संजय दत्त के जीजा?

संजय दत्त के जीजा कोई और नहीं, बल्कि कुमार गौरव हैं. वो दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के पुत्र हैं. उनका विवाह संजय दत्त की बहन और सुनील दत्त और नरगिस की पुत्री नम्रता दत्त से हुआ है. उनका फिल्म निर्माता रमेश, श्याम और गोल्डी बहल से भी संबंध है. 

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किस फिल्म से की थी करियर की शुरुआत?

कुमार गौरव ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत साल 1981 में की थी. उनकी डेब्यू फिल्म का नाम ‘लव स्टोरी’ था, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही. इस फिल्म ने अभिनेता को रातोंरात मशहूर कर दिय, क्योंकि कई युवाओं ने उनके किरदार की नकल करने की कोशिश भी की.

नहीं चली कोई फिल्में

फिल्म लव स्टोरी के बाद कुमार गौरव ने ‘तेरी कसम’ में काम किया, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई. साल 1986 में आई फिल्म नाम में अभिनय करने के बाद उनका करियर ढलान पर चला गया. 1993 में उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ फूल फिल्म से अपने करियर को फिर से संवारने की कोशिश की. लेकिन वह दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाए. इसके बाद वह गुमनाम हो गए. रिपोर्ट्स के अनुसार इन दिनों वह एक निर्माण कंपनी और एक पर्यटन कंपनी चला रहे हैं.

राज कपूर के दामाद बनते-बनते रह गए

संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी करने से पहले कुमार गौरव की राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से सगाई हुई थी. अभिनेता के पिता राजेंद्र कुमार और राज कपूर अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अपने बच्चों की शादी तय करने का फैसला किया. लेकिन सगाई के कुछ समय बाद ही उनका रिश्ता टूट गया. और वह राज कपूर के दामाद बनते-बनते रह गए. 

Tags: home-hero-pos-9Kumar Gauravsanjay dutt
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