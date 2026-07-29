संजय दत्त के पास थी दाऊद इब्राहिम के शूटर की पिस्तौल! उज्ज्वल निकम ने राहत देने का किया था विरोध, बात सुनकर थर-थर कांपने लगे थे ‘खलनायक’

संजय दत्त का 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से संबंध आज भी उनके जीवन के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक है. अदालत ने अंततः उन्हें आतंकवाद और साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था.

इस केस के कई साल बाद विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने अदालत में फैसला सुनाए जाने के क्षण में वास्तव में हुई एक घटना का खुलासा किया. उन्होंने एक बातचीत में कहा कि जब न्यायाधीश ने संजय दत्त को वापस हिरासत में लेने का आदेश दिया तो वे भयभीत हो गए थे और थर-थर कांपने लगे थे.

उज्ज्वल निकम ने किया जमानत का विरोध

लल्लनटॉप से ​​बात करते हुए उज्ज्वल निकम ने संजय दत्त की सहानुभूतिपूर्ण छवि के कारण मुकदमे के दौरान झेली गई तीव्र आलोचना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि संजय स्वाभाविक रूप से भयभीत थे, क्योंकि अदालत द्वारा उन्हें वापस हिरासत में लेने का आदेश दिए जाने से पहले वे जमानत पर बाहर रह रहे थे. उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने संजय दत्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत राहत दिए जाने का कड़ा विरोध किया था.

संजय के पास थी दाऊद इब्राहिम के न. 1 शूटर की पिस्तौल

उज्ज्वल निकम ने बताया कि दत्त की कानूनी टीम ने यह तर्क देकर नरमी बरतने की अपील की थी कि यह उनका पहला अपराध है. उन्होंने कहा, “उनके वकील ने दलील दी कि चूंकि यह उनका पहला अपराध है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए. मैंने इसका विरोध किया क्योंकि उनके पास जो पिस्तौल थी, वह दाऊद इब्राहिम के नंबर एक शूटर से मिली थी. अगर उन्होंने ऐसे व्यक्ति से हथियार लिया है, तो वे उसके आपराधिक इतिहास से पूरी तरह वाकिफ थे. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ उन पहले अपराध करने वालों के लिए है जो वास्तव में निर्दोष हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में फंस जाते हैं. संजय दत्त के मामले में ऐसा नहीं था.” बाद में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को अभियोजन पक्ष द्वारा मांगी गई सात साल की सजा के बजाय पांच साल की जेल की सजा सुनाई.

थर-थर कांप रहे थे संजय दत्त

उज्ज्वल निकम ने याद करते हुए बताया कि संजय दत्त हिरासत में वापस भेजे जाने के दौरान बेहद परेशान दिख रहे थे. उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘जब फैसला सुनाया गया, तो वह कांप रहे थे. वह बार-बार कह रहे थे, ‘नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. मैं वापस आऊंगा.’ वह सचमुच कांप रहे थे. मैं पास ही खड़ा था और मैंने उनसे कहा, ‘संजू, मीडिया देख रही है, कृपया सीधे खड़े हो जाओ.’ फिर मैंने पुलिस से उन्हें ले जाने को कहा. अगर मैंने उस समय उन्हें प्रेरित न किया होता, तो मीडिया मुझे ही खलनायक बना देती. हर कोई मेरे खिलाफ था.’

बता दें कि संजय दत्त ने शस्त्र अधिनियम के तहत सजा काटने के बाद 2016 में अपनी जेल की सजा पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने वापसी की और तब से कई फिल्मों में काम किया है. हाल ही में उन्हें धुरंधर फ्रैंचाइज़, केडी: द डेविल, आखिरी सवाल, द राजा साहब और राजा शिवाजी में देखा गया है.

