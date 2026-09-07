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संजय दत्त ने मंच पर नहीं मानी महाराष्ट्र के मंत्री की बात, मराठी बोलने से किया साफ इंकार; वीडियो वायरल

Sanjay Dutt: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने हाल ही में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक की बात नहीं मानी. और मराठी बोलने से साफ इंकार कर दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 7, 2026 11:38:52 AM IST

संजय दत्त का वायरल वीडियो
संजय दत्त का वायरल वीडियो


मुंबई के एक कार्यक्रम में संजय दत्त महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के साथ मंच पर मौजूद थे. मंत्री ने उनसे मराठी में बोलने को कहा, लेकिन संजय दत्त ने अपने मजाकिया अंदाज में बात को टाल दिया और विषय बदल दिया. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महाराष्ट्र मंत्री ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कार्यक्रम के वीडियो में संजय और सरनाइक मंच पर खड़े नज़र आ रहे हैं. एक जगह मंत्री कहते हैं, ‘आजकल मैं सबको मराठी सिखा रहा हूं. यह सरनाइक के विभाग के हालिया फैसले के संदर्भ में था, जिसमें कहा गया था कि मुंबई में ऑटो रिक्शा चालकों को काम जारी रखने के लिए मराठी के कुछ वाक्यों की बुनियादी समझ होनी चाहिए. इस विवादास्पद फैसले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है.’ इस बयान पर कुछ हंसी के बाद मंत्री ने मराठी में आगे कहा, ‘तो मैंने सोचा कि उनके आने के बाद, चलो हम सब संजय दत्त से मराठी में बात करवाते हैं. वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम सब मराठी समझते हैं.’

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संजय दत्त ने दिया जवाब

संजय दत्त माइक लेते हैं और जवाब देते हैं, ‘प्रताप भाई. मैं 6 साल जेल में रहा, यरवदा में. तब भी मराठी नहीं सीख पाया. मैं थोड़ा सीखा था.’ इसके बाद अभिनेता ने सरनाइक को अपना पुराना दोस्त और भाई बताते हुए उनके गले में हाथ डाला और कहा, ‘मैं प्रताप भाई का आभारी हूं कि मुझे यहां बुलाए। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, 25 साल हो गए हैं.’

नेटिजंस ने दी प्रतिक्रियाएं

संजय दत्त के इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ ने उनके मजाकिया तरीके से स्थिति संभालने की तारीफ की, तो कुछ ने मराठी न बोल पाने पर सवाल उठाए. कई लोगों ने यह भी कहा कि काश ऑटो चालक भी इसी तरह जुर्माने से बचने की बात कह पाते.

यह खबर भी पढ़ें: अली गोनी संग ब्रेकअप की खबरों पर जैस्मिन भसीन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘हर बात मेरे रिश्ते के बारे में नहीं होती’

Tags: sanjay duttsanjay dutt viral video
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