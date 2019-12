View this post on Instagram

A heartwarming tale of Sadashiv Rao & Parvati Bai against the backdrop of the battle that changed history. Listen to #SapnaHaiSachHai @arjunkapoor @kritisanon #AshutoshGowariker #JavedAkhtar @ajayatulofficial @shreyaghoshal @abhayjodhpurkar #RajuKhan @sunita.gowariker @rohit.shelatkar @sarkarshibasish @agppl @visionworldfilm @reliance.entertainment @zeemusiccompany