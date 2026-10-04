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संजय दत्त के ‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास, जानें क्या बोले नेटिजंस

Sanjay Dutt Controversy: हाल ही में संजय दत्त ने शेखर टूनाइट शो पर कहा कि उन्हें अब भारत में शांति महसूस नहीं होती. उनके इस बयान पर बवाल मच गया है. उन्हें नेटिजंस की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 4, 2026 5:44:20 PM IST

संजय दत्त
संजय दत्त


हाल ही में संजय दत्त ने शेखर सुमन के शो ‘शेखर टुनाइट’ में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने भारत के मौजूदा माहौल पर बात करते हुए कहा कि देश में अब पहले जैसी शांति नहीं रही. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई और कुछ यूजर्स ने उनकी आलोचना भी की. जानिए पूरा मामला. 

संजय दत्त ने क्या बयान दिया?

बीते शुक्रवार को शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट में अभिनेता संजय दत्त ने अपने विचार शेयर की. उन्होंने भारत की मौजूदा हालत के बारे में बताते हुए एक्टर ने कहा, ‘इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं. यहां शांति होनी चाहिए. मुझे अब अपने देश में वह शांति महसूस नहीं हो रही है. हम भारतीय बड़े दिल वाले लोग हैं और मेहमाननवाज़ हैं. हमने बहुत कुछ दिया है, और हमें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए. मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूं कि वे दिन जल्द वापस आएं.’

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यूजर्स ने की आलोचना

एक X यूज़र ने संजय दत्त की टिप्पणी पर लिखा, ‘वह किस समय की बात कर रहे हैं? 1990 का दशक? जब देश बार-बार होने वाले आतंकवादी हमलों और सांप्रदायिक दंगों से परेशान था?’ वहीं, दूसरे ने बोला ‘लेकिन वह किस तरह की “शांति” की बात कर रहे हैं? अगर भारत में शांति नहीं है, तो फिर कहाँ है? हमारे पड़ोसी देशों में?’ एक तीसरे यूज़र ने भी बीच में बोलते हुए लिखा, ‘कोई बम हमला नहीं. कोई आतंकी हमला नहीं. कोई दंगा नहीं. फिर भी, उन्हें अब भारत में शांति महसूस नहीं होती.’

यह खबर भी पढ़ें: ‘जिससे किया प्यार, उसी ने पटक-पटककर मारा..’ काजल राघवानी ने सुनाया मोहब्बत का दर्दनाक किस्सा, बोलीं- बालों को खींचकर जमीन पर पीटा!

Tags: sanjay duttSanjay Dutt ControversySanjay Dutt Statement
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