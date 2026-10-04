संजय दत्त के ‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास, जानें क्या बोले नेटिजंस

हाल ही में संजय दत्त ने शेखर सुमन के शो ‘शेखर टुनाइट’ में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने भारत के मौजूदा माहौल पर बात करते हुए कहा कि देश में अब पहले जैसी शांति नहीं रही. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई और कुछ यूजर्स ने उनकी आलोचना भी की. जानिए पूरा मामला.

संजय दत्त ने क्या बयान दिया?

बीते शुक्रवार को शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट में अभिनेता संजय दत्त ने अपने विचार शेयर की. उन्होंने भारत की मौजूदा हालत के बारे में बताते हुए एक्टर ने कहा, ‘इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं. यहां शांति होनी चाहिए. मुझे अब अपने देश में वह शांति महसूस नहीं हो रही है. हम भारतीय बड़े दिल वाले लोग हैं और मेहमाननवाज़ हैं. हमने बहुत कुछ दिया है, और हमें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए. मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूं कि वे दिन जल्द वापस आएं.’

Sanjay Dutt says he “can’t feel peace in India anymore” and hopes those days return soon. His remarks have now triggered a heated debate on social media. While some are agreeing with his concerns, others are bringing up his own controversial past — including his conviction for illegal arms possession involving an AK-56.. #SanjayDutt https://t.co/6Y1gaoqdSJ — Pinkie (@PinkiePragya) October 4, 2026

यूजर्स ने की आलोचना

एक X यूज़र ने संजय दत्त की टिप्पणी पर लिखा, ‘वह किस समय की बात कर रहे हैं? 1990 का दशक? जब देश बार-बार होने वाले आतंकवादी हमलों और सांप्रदायिक दंगों से परेशान था?’ वहीं, दूसरे ने बोला ‘लेकिन वह किस तरह की “शांति” की बात कर रहे हैं? अगर भारत में शांति नहीं है, तो फिर कहाँ है? हमारे पड़ोसी देशों में?’ एक तीसरे यूज़र ने भी बीच में बोलते हुए लिखा, ‘कोई बम हमला नहीं. कोई आतंकी हमला नहीं. कोई दंगा नहीं. फिर भी, उन्हें अब भारत में शांति महसूस नहीं होती.’

Sanjay Dutt: “Ek peace hona chahiye, I can’t feel that peace anymore in India.” But what kind of “peace” is he talking about? If there is no peace in India, then where is it? In our neighbouring countries? https://t.co/IKl8xHK3eJ — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 3, 2026

Sanjay Dutt: “I don’t feel peace in India anymore. I pray to Shivji that those days come back soon.” No bomb attacks. No terror attacks. No riots. Yet, he doesn’t feel at peace in India anymore… https://t.co/DfFYvX350H — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) October 4, 2026

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