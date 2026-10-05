‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर घिरे संजय दत्त, अब जाकर दी सफाई; ‘मुन्नाभाई’ से जोड़ा कनेक्शन, जानिए क्या बोले एक्टर

एक्टर संजय दत्त ने ‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर सफाई दी. ‘शेखर टुनाइट’ में देश के मौजूदा हालात पर उनकी बात के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. अभिनेता ने कहा कि बातचीत पहले से स्क्रिप्टेड थी और उसका मकसद मजाक करना था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं. जानिए उन्होंने क्या कहा.

संजय दत्त ने क्या कहा?

संजय दत्त ने विवाद पर सफाई देते हुए अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया. अभिनेता ने लिखा, ‘मैं यह साफ करना चाहूंगा कि मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपमानित करना या उनका अपमान करना नहीं था. मेरी बातें एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में कही गई थीं, जिसका मकसद हल्का-फुल्का और मज़ेदार होना था.’ आगे एक्टर ने इसे ‘मुन्ना भाई’ की ‘गांधीगिरी’ से जोड़ते हुए कहा कि उनका इरादा प्यार, शांति और सकारात्मकता का संदेश देना था, लेकिन उनकी बात का मतलब अलग समझ लिया गया.

I would like to clarify that it was never my intention to hurt, offend, or disrespect the sentiments of any individual, community, or institution. My remarks were made in the context of a scripted conversation intended to be light-hearted and humorous. The spirit behind them was similar to the humour and satire seen in films like Munna Bhai, particularly the concept of ‘Gandhigiri,’ which was intended to convey a message of love, warmth, togetherness, and goodwill. Unfortunately, my words were interpreted outside of that intended context. — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 4, 2026

संजय दत्त की किस बात पर हुआ था विवाद?

संजय दत्त ने गांधी जयंती पर प्रसारित हुए ‘शेखर टुनाइट’ शो में यह बात कही. उन्होंने भारतीयों के खुले दिल और मेहमाननवाजी की तारीफ की. साथ ही कहा कि उन्हें अब देश में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती. उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि देश में शांति का माहौल जल्द लौटे.

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