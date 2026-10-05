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‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर घिरे संजय दत्त, अब जाकर दी सफाई; ‘मुन्नाभाई’ से जोड़ा कनेक्शन, जानिए क्या बोले एक्टर

Sanjay Dutt Controversy: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने ‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर हो रहे विरोध को लेकर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनकी बात का मतलब कुछ और था, लेकिन उसे अलग तरीके से समझा गया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 5, 2026 3:22:45 PM IST

संजय दत्त
संजय दत्त


एक्टर संजय दत्त ने ‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर सफाई दी. ‘शेखर टुनाइट’ में देश के मौजूदा हालात पर उनकी बात के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. अभिनेता ने कहा कि बातचीत पहले से स्क्रिप्टेड थी और उसका मकसद मजाक करना था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं. जानिए उन्होंने क्या कहा. 

संजय दत्त ने क्या कहा?

संजय दत्त ने विवाद पर सफाई देते हुए अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया. अभिनेता ने लिखा, ‘मैं यह साफ करना चाहूंगा कि मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपमानित करना या उनका अपमान करना नहीं था. मेरी बातें एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में कही गई थीं, जिसका मकसद हल्का-फुल्का और मज़ेदार होना था.’ आगे एक्टर ने इसे ‘मुन्ना भाई’ की ‘गांधीगिरी’ से जोड़ते हुए कहा कि उनका इरादा प्यार, शांति और सकारात्मकता का संदेश देना था, लेकिन उनकी बात का मतलब अलग समझ लिया गया. 

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संजय दत्त की किस बात पर हुआ था विवाद?

संजय दत्त ने गांधी जयंती पर प्रसारित हुए ‘शेखर टुनाइट’ शो में यह बात कही. उन्होंने भारतीयों के खुले दिल और मेहमाननवाजी की तारीफ की. साथ ही कहा कि उन्हें अब देश में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती. उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि देश में शांति का माहौल जल्द लौटे.

यह खबर भी पढ़ें: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम मोहसिन खान बने दूल्हा, तमन्ना संग किया निकाह; सोशल मीडिया पर छाई कपल की खूबसूरत तस्वीर

Tags: sanjay duttSanjay Dutt ControversySanjay Dutt Statement
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