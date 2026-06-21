Father’s Day पर पिता की याद में खोये संजय दत्त, शेयर की सुनील दत्त के साथ बचपन की तस्वीर, लिखा भावुक मैसेज

Sanjay Dutt Viral Post: आज पूरे देश में सभी लोग फादर्स डे मना रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी अपने अंदाज में इस दिन को मना रहे हैं. एक्टर संजय दत्त ने फादर्स डे के अवसर पर अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए बचपन की एक तस्वीर शेयर की.

संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वह उन्हें कितना याद करते हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी लिखा.

पिता की याद में खोये संजय दत्त

संजय दत्त ने फादर्स डे पर अपने पिता के साथ खिंचाई गयी बचपन की एक फोटो शेयर की और लिखा, “पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत याद करता हूं, काश आप यहां होते. आप मेरी ताकत हैं और हमेशा रहेंगे.” देखते ही देखते, प्रशंसकों और फिल्म जगत के सदस्यों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया, जिनमें से कई लोगों ने भारतीय सिनेमा और सार्वजनिक जीवन में सुनील दत्त की अमिट विरासत को याद किया.

सुनील दत्त के बारे में

बता दें कि सुनील दत्त को हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक माना जाता है. उन्होंने मदर इंडिया, वक्त, पड़ोसन और साधना जैसी प्रशंसित फिल्मों में यादगार अभिनय के माध्यम से भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है. सिनेमा में उनके योगदान के अलावा, उन्होंने सार्वजनिक सेवा और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और लगातार पांच कार्यकाल तक मुंबई उत्तर पश्चिम से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया. सुनील दत्त की आखिरी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे संजय के साथ अभिनय किया था. रिलीज के वर्षों बाद भी यह फिल्म दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है.