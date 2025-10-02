तात्या बिच्छू था महात्मा गांधी, Sanjay Dutt भी मानते थे उनकी सारी बात; फिल्म ने छापे करोड़ों
Dilip Prabhawalkar: बॉलीवुड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कई फिल्में बन चुकी है. लेकिन उन्हें संजय दत्त के फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' के लिए अक्सर याद किया जाता है. इस फिल्म में गांधी जी का किरदार निभाने वाले के बारे में क्या आप जानते हैं?

Published: October 2, 2025

Gandhi Jayanti Celebrations: आज 2 अक्टूबर (2 October) को पूरा देश गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) मना रहा है. गांधी जी हर किसी के लिए आदर्श थे. उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. इसी कारण उन्हें राष्ट्रपिता (Father Of India) का पद भी दिया गया. गांधी जी (Mahatma Gandhi) का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने सभी को जीवन अहिंसा के साथ जीना सिखाया. हालांकि बॉलीवुड फिल्मों में गांधी जी की जिंदगी को अलग-अलग तरीके से पेश किया गया है. ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें गांधी जी जिंदगी जीने के सही तौर तरीके के बारे में बताते हैं. 

गांधी जी का किरदार किसने निभाया

जब भी गांधी जी की बात आती है, तो लोग बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई’ (Lage raho Munna Bhai) की बात जरूर करते हैं. इस फिल्म को फैन्स ने खूब सारा प्यार दिया था. यह फिल्म साल 2006 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt), अरशद वारसी, विद्या बालन और बोमन ईरानी अहम किरदार निभाते नजर आए थे. आज हम आपकों बताएंगे कि इस फिल्म में गांधी जी का किरदार किसने निभाया था. 

कौन हैं मराठी एक्टर दिलीप प्रभावलकर?

यह फिल्म राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) के निर्देशन में बनी थी. फिल्म को फैन्स ने खूब सारा प्यार दिया था. इस फिल्म की कहानी उन दिनों सबसे अलग थी. फिल्म में गांधी जी के व्यक्तित्व को बहुत अलग तरीके से पेश किया. गांधी जी का किरदार फिल्म में मराठी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर दिलीप प्रभावलकर (Dilip Prabhawalkar) ने निभाया था. उन्होंने बेहद सादगी के साथ इस किरदार को बड़े पर्दे पर पेश किया. बता दें कि दिलीप फेमस हॉरर किरदार तात्या बिच्छू का रोल भी निभा चुके हैं. दरअसल साल 1993 में मराठी फिल्म ‘जपटलेला’ में उन्होंने इस किरदार को निभाया था. बाद में इसे हिंदी में डब किया था. दोनों ही फिल्में और किरदार कल्ट माना जाता है.

