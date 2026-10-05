Sanjay Dutt Controversy: संजय दत्त के बयान पर मचा बवाल तो बचाव में आए शेखर सुमन, बोले- ‘उनके मन में देश के लिए सम्मान है’

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के ‘भारत में शांति नहीं’ वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. बाद में संजय दत्त ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातें एक स्क्रिप्टेड और मजाकिया बातचीत का हिस्सा थीं और उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. वहीं, शेखर सुमन ने भी संजय दत्त का बचाव किया और कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया.

शेखर सुमन ने क्या कहा?

संजय दत्त गांधी जयंती के स्पेशल एपिसोड में शेखर सुमन के शो ‘शेखर टुनाइट’ में पहुंचे थे. अब शेखर सुमन ने उनका बचाव करते हुए NDTV से कहा है कि संजय की बातों में न तो कोई गलत इरादा था और न ही वह देश विरोधी थीं. शेखर सुमन ने कहा कि संजय दत्त के मन में भारत और देशवासियों के लिए हमेशा सम्मान रहा है. उन्होंने कहा कि संजय एक अच्छे इंसान हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं. सुमन के मुताबिक, संजय ने जो कहा उसका मकसद सकारात्मक था, इसलिए उन्हें ऐसी बात के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, जो उन्होंने उस मतलब में कही ही नहीं.

सुमन ने अपने प्रोग्राम के नेचर की ओर भी इशारा किया, और शेखर टोनाइट को एक सटायरिकल शो बताया जो “प्रो-पीपल” और “पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के और डेमोक्रेटिक” है. उनके अनुसार, इस सेगमेंट का मकसद किसी को नाराज़ करने या टारगेट करने की कोशिश के बजाय हल्की-फुल्की कमेंट्री करना था.

किस बात पर हुआ था विवाद?

भारत और उसके लोगों पर बात करते हुए एक्टर ने शांति की ज़रूरत के बारे में बात की और कहा कि उन्हें लगा कि कुछ बदल गया है. उन्होंने शो में कहा, ‘इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं। यहां शांति होनी चाहिए. मुझे अब अपने देश में वह शांति महसूस नहीं होती. हम भारतीय बड़े दिल वाले लोग हैं, और हम मेहमाननवाज़ हैं. हमने बहुत कुछ दिया है, और हमें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए. मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूं कि वे दिन जल्द वापस आएं.’

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