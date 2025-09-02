अपने ही पिता के खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए थे Sanjay Dutt, फिर Suniel Shetty के साथ जो हुआ सुन हैरान रह जाएंगे आप

Sanjay Dutt and Suniel Shetty On Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो (The Great Indian Kapil Sharma Show) नेटफ्लिक्स पर इन दिनों राज कर रहा है। हाल ही में शो के आने वाले एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया है। यह प्रोमो इंटरनेट पर छाया हुआ है। कपिल के शो में संजय दत्त और सुनील शेट्टी नजर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर यह प्रोमो हर तरफ छाया हुआ है। वायरल हो रहे प्रोमो में दोनों स्टार्स के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रही है।

संजय दत्त-सुनील शेट्टी ने खोली एक दूसरे की पोल

जारी किए गए प्रोमो में संजय दत्त और सुनील शेट्टी (Sanjay Dutt and Suniel Shetty) एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त (Sunil Dutt) एक बड़े पॉपूलर बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के साथ उन्होंने देश की राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। अपकमिंग एपिसोड में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी ने सुनील दत्त और संजय दत्त का राजनीति से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। सुनिल शेट्टी संजय दत्त के काफी अच्छे दोस्त हैं।

Suniel Shetty ने सुनाया मजेदार किस्सा

कपिल शर्मा के शो में सुनिल शेट्टी ने यह मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा कि- सुनिल दत्त साहब कांग्रेस में थे। उस समय एक दिन संजय को एक दोस्त का फोन आया। वह दोस्त कांग्रेस का नहीं बल्कि दूसरी पार्टी का था। उस दोस्त ने संजय दत्त को कहा कि- आप मेरे चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने आ जाओ। संजय ने अपने दोस्त को हां बोल दिया। इस पर संजय सुनिल को टोकते हुए कहते हैं कि- मैं भूल गया था यार कि मेरा वह दोस्त मेरे ही पिताजी के खिलाफ खड़ा था। सुनिल ने आगे कहा कि- मैं भी संजय के साथ कैंपेनिंग करने के लिए चला गया। जब यह बात सुनिल दत्त साहब को पता लगी तो उन्होंने मुझे सीधा घर बुला लिया और कहने लगे कि- बेटा मेरे बारे में भी सोचना। मैंने अंदर मन ही मन में कहा कि- जब आपके बेटे ने नहीं सोचा तो मैं क्या सोचूं।

किस दिन रिलीज होगा ये एपिसोड

सुनील शेट्टी का ये किस्सा काफी मजेदार था। यह सुन ऑडियंस काफी जोर-जोर से हंसने लगी। अपकमिंग एपिसोड का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें ये एपिसोड 7 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।

