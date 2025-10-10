जब गोविंदा ने करवाया 9 घंटे इंतजार, भड़क गए संजय दत्त, सेट पर दी जमकर गालियां

Sanjay Dutt Govinda fight: एक्टर रजत बेदी (Rajat Bedi) इनदिनों चर्चाओं में हैं. रजत ने आर्यन खान (Aryan Khan) की वेब सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से इंडस्ट्री में जोरदार वापसी की है. हाल ही में रजत ने एक पॉडकास्ट में फिल्म जोड़ी नंबर 1 के सेट्स का किस्सा साझा किया है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में गोविंदा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे. रजत ने बताया कि एक दिन शूटिंग का शेड्यूल सुबह 7 बजे का था. वे और संजय सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे लेकिन गोविंदा का कोई अता-पता नहीं था. पॉडकास्ट में रजत ने बताया कि गोविंदा ने पूरे 9 घंटे सबको सेट्स पर इतंजार करवाया था जिसके चलते संजय दत्त आग-बबूला हो गए थे.
गोविंदा को बुलाने घर भेजा गया एक आदमी
रजत बताते हैं कि सुबह 6 बजे से दोपहर का 2 बज चुका था अब तक संजय दत्त बेहद गुस्से में आ गए थे. लेकिन गोविंदा की कोई जानकारी नहीं थी. फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन भी एक्टर का वेट कर रहे थे, यूनिट से एक आदमी भी गोविंदा के घर भेजा गया था लेकिन आठ घंटे घर के बाहर बैठे रहने के बाद पता चला कि गोविंदा तो घर पर हैं ही नहीं. रजत के अनुसार, उस समय गोविंदा कई फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे और बेहद बिजी रहते थे. वे लगातार कई शिफ्ट्स में काम करते थे. रजत बताते हैं कि इस बीच खबर आई कि गोविंदा हैदराबाद में हैं और वहां से सीधे सेट्स पर आयेंगे.
इस बीच संजय देने लगे असिस्टेंट को गालियां
इस बीच जब गोविंदा आने वाले हैं ये पता चला, तो एक असिस्टेंट सीन की स्क्रिप्ट लेकर संजय दत्त के पास पहुंचा. पहले से ही आगबबूला संजय ने जब देखा कि उन्हें इतने सारे डायलॉग बोलना हैं तो वे असिस्टेंट पर बुरी तरह भड़क गए और गालियां देने लगे. रजत बताते हैं कि संजय ने डायलॉग बोलने से साफ़ मना कर दिया और कहा इसे गोविंदा से ही बुलवाओ. रजत ने आगे कहा, ‘गोविंदा सिर्फ दो घंटों के लिए आए, पूरे डायलॉग बोले और चले भी गए, वे सच में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मर हैं’.