1993 आर्म्स एक्ट केस में फैसला सुनते ही थरथरा उठे थे संजय दत्त! उज्ज्वल निकम ने सुनाया किस्सा

संजय दत्त के लिए 1993 का साल सबसे बुरा था. मुंबई बम धमाकों से संबंध में उन्हें अदालत ने आतंकवाद और साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था. कई सालों बाद संजय दत्त के केस के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि जब अभिनेता को सजा मिली तो वह कोर्ट में कांप रहे थे.

उज्ज्वल निकम ने क्या कहा?

लल्लनटॉप से ​​बात करते हुए उज्ज्वल निकम ने संजय दत्त की सहानुभूतिपूर्ण छवि के कारण मुकदमे के दौरान झेली गई तीव्र आलोचना पर प्रकाश डाला. निकम ने बताया कि जब भी अभिनेता रो पड़ते थे, जनता इसका सीधा दोष उन पर डाल देती थी. जनता की राय को आकार देने में मीडिया की अपार शक्ति को उजागर करते हुए उन्होंने फैसले के तनावपूर्ण क्षण को याद किया. उन्होंने कहा कि संजय स्वाभाविक रूप से भयभीत थे, क्योंकि अदालत द्वारा उन्हें वापस हिरासत में लेने का आदेश दिए जाने से पहले वे जमानत पर बाहर रह रहे थे.

संजय दत्त के खिलाफ थे

उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने संजय दत्त को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत राहत दिए जाने का कड़ा विरोध किया था. अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरा तर्क यह था कि संजय दत्त को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ नहीं मिलना चाहिए. उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था, हालांकि अदालत ने उन्हें साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था, और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी. हालांकि, मैंने तर्क दिया था कि उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत सात साल की सजा सुनाई जानी चाहिए.’

नरमी बरतने की अपील की

उन्होंने आगे बताया कि दत्त की कानूनी टीम ने यह तर्क देकर नरमी बरतने की अपील की थी कि यह उनका पहला अपराध है. उन्होंने कहा, ‘उनके वकील ने दलील दी कि चूंकि यह उनका पहला अपराध है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए. मैंने इसका विरोध किया क्योंकि उनके पास जो पिस्तौल थी, वह दाऊद इब्राहिम के नंबर एक शूटर से मिली थी. अगर उन्होंने ऐसे व्यक्ति से हथियार लिया है, तो वे उसके आपराधिक इतिहास से पूरी तरह वाकिफ थे. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के मामले में ऐसा नहीं था.’

कांप रहे थे संजय दत्त

फैसला सुनाए जाने के बाद, उज्ज्वल निकम ने याद किया कि संजय दत्त हिरासत में वापस भेजे जाने के दौरान बेहद परेशान दिख रहे थे. उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘जब फैसला सुनाया गया, तो वह कांप रहे थे। वह बार-बार कह रहे थे, ‘नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं वापस आऊंगा.’ वह सचमुच कांप रहे थे. मैं पास ही खड़ा था और मैंने उनसे कहा, ‘संजू, मीडिया देख रही है, कृपया सीधे खड़े हो जाओ.’ फिर मैंने पुलिस से उन्हें ले जाने को कहा। अगर मैंने उस समय उन्हें प्रेरित न किया होता, तो मीडिया मुझे ही खलनायक बना देती। हर कोई मेरे खिलाफ था.’

संजय दत्त ने काटी सजा

संजय दत्त ने शस्त्र अधिनियम के तहत सजा काटने के बाद 2016 में अपनी जेल की सजा पूरी की. इसके बाद उन्होंने वापसी की और तब से कई फिल्मों में काम किया है.

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