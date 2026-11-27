2023 में रिलीज हुई संदीप रेड्डी वांगा की एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. हालांकि, फिल्म को हिंसा और महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार दिखाने के लिए काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी. इससे पहले 2019 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘कबीर सिंह’ भी बड़ी हिट रही थी. इस फिल्म को लेकर भी पुरुषों के गलत व्यवहार को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे और इस पर काफी बहस हुई थी. अब संदीप रेड्डी वांगा अपनी अगली फिल्म ‘स्पिरिट’ लेकर आ रहे हैं. इसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 2027 में रिलीज होगी.

संदीप रेड्डी वांगा ने क्या कहा?

संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों में दर्शकों को कुछ नया और चौंकाने वाला दिखाने की कोशिश करते हैं. राइटर-डायरेक्टर फरीदून शहरयार के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह जानबूझकर अपनी फिल्मों में शॉकिंग सीन नहीं रखते. उनका मानना है कि दर्शक कई दशकों से फिल्में देख रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ अलग और नया दिखाना जरूरी है. फिल्मों में शॉक वैल्यू भी होनी चाहिए, ताकि दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहे. उन्होंने कहा कि यह सब वह पहले से प्लान नहीं करते, बल्कि अब यह उनके लिखने के तरीके का हिस्सा बन गया है. अपनी चौथी फिल्म पर काम करते हुए वह खुद भी कई बार हैरान हो जाते हैं.

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों के बारे में

संदीप रेड्डी वांगा ने साल 2017 में तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ से बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका में नजर आए थे. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह बड़ी हिट साबित हुई. इसकी सफलता के बाद 2019 में वांगा ने इसका हिंदी रीमेक ‘कबीर सिंह’ बनाया, जिसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने काम किया. हिंदी में भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मर्दानगी, रिश्तों में व्यवहार और हिंसा को दिखाने के तरीके को लेकर काफी विवाद हुआ.

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