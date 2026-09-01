कॉपी करना है तो बेहतर वर्जन बनाओ… उर्वशी रौतेला के कान्स फैशन लुक पर क्यों नाराज हुए संदीप खोसला?

Sandeep Khosla on Urvashi Rautela Dress: फैशन की दुनिया में किसी आइकॉनिक लुक से इंस्पिरेशन लेना अलग बात है और किसी डिजाइन को लगभग हूबहू दोहराना अलग. यही फर्क तब चर्चा में आ गया, जब उर्वशी रौतेला का 2026 कान्स फिल्म फेस्टिवल वाला साड़ी लुक सोशल मीडिया पर निशाने पर आया. अब मशहूर डिजाइनर संदीप खोसला ने इस पूरे मामले पर ऐसी बेबाक टिप्पणी की है, जिसने फैशन इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है.

उर्वशी के लुक में लोगों को दिखी कॉपी

2026 कान्स फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला आइवरी चिकनकारी स्टाइल साड़ी और भारी गोल्डन एम्बेलिश्ड ब्लाउज में नजर आई थीं. उनके इस लुक की तुलना तुरंत गिगी हदीद के उस चर्चित आउटफिट से होने लगी, जिसे उन्होंने मार्च 2023 में मुबंई के NMACC की ग्रैंड ओपनिंग में पहना था. गिगी ने अबू जानी संदीप खोसला का डिजाइन पहना था. उर्वशी के आउटफिट का इस लुक से काफी मिलता-जुलता बताया और डिजाइन को लेकर सवाल उठाए.

संदीप खोसला ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा?

शनिवार 29 अगस्त 2026 को NDTV को दिए इंटरव्यू में संदीप खोसला से जब कॉउचर की नकल और रेप्लिका को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी राय बेहद स्पष्ट तरीके से रखी. उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके डिजाइन से प्रेरणा लेना चाहता है या कॉपी करना चाहता है, तो कम से कम उसका बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश होनी चाहिए.

संदीप खोसला ने उर्वंशी के लुक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले इसे देखा था और उन्हें लगा कि उर्वशी ने गिगी हदीद वाला उनका डिजाइन कॉपी किया है. एक इन्फ्लुएंसर की पोस्ट में कथित तौर पर लोगों को यह बताया जा रहा था कि ओरिजिनल अबू जानी-संदीप खोसला आउटफिट कहां से बनवाया जा सकता है.

या तो एक्सपोजर नहीं है या बहुत ज्यादा है- संदीप खोसला

उर्वशी के लुक पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए डिजाइनर ने कहा कि उनके मुताबिक, इतनी सीधी कॉपी करने के पीछे या तो पर्याप्त फैशन एक्सपोजन की कमी हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा एक्सपोजर. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसी कलाकार के काम को कॉपी करने के बजाय उसमें अपना क्रिएटिव टच क्यों नहीं जोड़ा गया.

संदीप खोसला ने सिर्फ आउटफिट पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि सोशल मीडिया पर कॉपी किए गए डिजाइन को प्रमोट किए जाने पर भी निराशा जताई. उनका कहना था कि किसी ओरिजिनल डिजाइन की नकल करने के बजाया उसमें कुछ नया जोड़ा जाना चाहिए. और फिर, वह व्यक्ति (इन्फ्लुएंसर) असल में कॉपी होने को बढ़ावा दे रहा है, जो मुझे सच में लगता है… कम से कम कुछ फर्क तो होना ही चाहिए, या कुछ तो करना चाहिए… यह एक आर्टिस्ट का खुद का टेक होना चाहिए कि वह कुछ और करे. साथ ही, इसे बहुत आसान फैशन कहते हैं.

गिगी के ओरिजनल लुक में लगी थी लंबी मेहनत

गिगी हदीद ने 2023 में जो अबू जानी संदीप खोसला साड़ी पहनी थी, उसे तैयार करने में कथित तौर पर करीब एक साल का समय लगा था. इसके बारीक हाथ के काम और कारीगरी ने इसे खास बनाया था. यही वजह है कि उर्वशी के कान्स लुक की तुलना जब गिगी के आउटफिट से हुई, तो मामला सिर्फ फैशन पसंद तक सीमित नहीं रहा. इसने डिजाइन की कारीगरों की मेहनत और कॉउचर की नकल को लेकर बहस छेड़ दी.