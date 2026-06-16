सोशल मीडिया पर मुस्कुराती नजर आईं संचिता उगले, कुछ ही घंटों बाद आत्महत्या की खबर से मचा हड़कंप, एक्सपर्ट ने बताए आत्महत्या के पीछे छिपे संभावित कारण

Sanchita Ugle Suicide Case: टीवी और OTT की दुनिया में अपनी पहचान बना रहीं 22 वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगले की अचानक मौत ने उनके प्रशंसकों और मनोरंजन जगत को झकझोर दिया है. 14 जून को उन्होंने अपने घर पर आत्महत्या कर ली. मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है.

संचिता उगले ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. वह ‘कुमकुम भाग्य’ और ‘वागले की दुनिया – नई पीढ़ी नए किस्से’ जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में नजर आई थीं.

OTT की दुनिया में अलग पहचान



इसके अलावा उन्होंने ‘दिलवाली दुल्हनिया ले जाएगी’ में अहम भूमिका निभाई थी.OTT प्लेटफॉर्म पर भी संचिता ने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया. वह प्राइम वीडियो की ‘क्राइम आज कल’ और ZEE5 की ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ में दिखाई दी थीं. हाल ही में वह फिल्म ‘छावा’ में भी नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने ताराबाई का किरदार निभाया था.

आखिरी रील देखकर हैरान हैं फैन्स

संचिता सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थीं. उनकी मौत के बाद लोग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देख रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा उनकी आखिरी रील की हो रही है, जिसे उन्होंने मौत से कुछ समय पहले साझा किया था. वीडियो में वह बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही थीं.यही वजह है कि उनके प्रशंसक समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, जिसने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

मानसिक तनाव हमेशा दिखाई नहीं देता

इस मामले पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. कामना छिब्बड़ का कहना है कि आत्महत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं और हर व्यक्ति के संकेत अलग होते हैं. कई बार लोग बाहर से सामान्य या खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर गंभीर मानसिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं.उनके अनुसार, डिप्रेशन, चिंता, भावनात्मक दबाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति को बेहद कमजोर बना सकती हैं. ऐसे हालात में समय रहते मदद और सहयोग मिलना बहुत जरूरी होता है.

परिवार ने भी कही तनाव की बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संचिता के पिता ने बताया कि वह कभी-कभी तनाव और उदासी महसूस करती थीं. वहीं उनकी मौसी का भी कहना है कि वह कई बार परेशान नजर आती थीं. परिवार चाहता है कि यदि किसी ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया है तो उसकी पूरी जांच हो.

मदद लेना कमजोरी नहीं