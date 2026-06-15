Home > मनोरंजन > Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!

Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!

Sanchita Ugale Last Post: लाखों की नेटवर्थ और चमकता करियर, फिर भी 30 की उम्र में छोड़ गईं दुनिया. मौत से कुछ घंटे पहले संचिता ने रील में दिखाई थी आखिरी मुस्कान, जानिए क्या है पूरा सच...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 15, 2026 1:25:18 PM IST

Image Credit-sanchita_ugale/Instagram
Image Credit-sanchita_ugale/Instagram


टेलीविजन जगत से एक बेहद झकझोर देने वाली और दुखद खबर सामने आ रही है. ‘कुमकुम भाग्य’ और ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ जैसे पॉपुलर टीवी शोज में नजर आ चुकीं मशहूर अभिनेत्री संचिता उगाले (Sanchita Ugale) अब हमारे बीच नहीं रहीं. महज 30 साल की उम्र में संचिता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. 15 जून 2026 को आई इस खबर ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है.

मौत से कुछ घंटे पहले ही पोस्ट की थी रील

इस खबर पर यकीन करना फैंस के लिए इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि अपनी मौत से महज कुछ घंटे पहले ही संचिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद हंसती-मुस्कुराती और डांस करती हुई रील पोस्ट की थी. उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह अंदर ही अंदर किस दौर से गुजर रही थीं. हालांकि, उन्होंने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी पूरी और आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है.

You Might Be Interested In

संचिता उगाले का करियर और पहचान

संचिता ने छोटे पर्दे से लेकर ओटीटी और फिल्मों तक अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी थी. उन्हें ज़ी टीवी (Zee TV) के मशहूर सीरियल ‘कुमकुम भाग्य’ में ‘दिया टंडन’ के किरदार, ‘वागले की दुनिया’ में ‘रुचिता जैतली’ और दंगल टीवी के शो ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ में मुख्य किरदार ‘सुकून’ के रूप में काफी पॉपुलैरिटी मिली.

वह विक्की कौशल स्टारर ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ‘छावा’ में ‘तारा रानी’ के बचपन के किरदार में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने जी5 की थ्रिलर फिल्म ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ में भी काम किया था.

नेटवर्थ और कमाई(Sanchita Ugale)

प्राइवेट टेलीविजन एक्टर्स की सटीक आर्थिक कमाई का कोई आधिकारिक ऑडिट तो नहीं होता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संचिता की अनुमानित नेटवर्थ करीब 85 लाख से 1.6 करोड़ रुपये के बीच थी. वह अपने हर एपिसोड के लिए करीब 45,000 से 50,000 रुपये चार्ज करती थीं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC की ठंडक बन रही है बदन दर्द की वजह,...

June 15, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 14, 2026

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026
Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!
Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!
Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!
Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!