Sanchita Ugale Net Worth: ‘छावा’ और ‘कुमकुम भाग्य’ से कमाया था नाम, लाखों की मालकिन थीं संचिता उगाले, आखिरी रील देख नहीं होगा यकीन!

टेलीविजन जगत से एक बेहद झकझोर देने वाली और दुखद खबर सामने आ रही है. ‘कुमकुम भाग्य’ और ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ जैसे पॉपुलर टीवी शोज में नजर आ चुकीं मशहूर अभिनेत्री संचिता उगाले (Sanchita Ugale) अब हमारे बीच नहीं रहीं. महज 30 साल की उम्र में संचिता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. 15 जून 2026 को आई इस खबर ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है.

मौत से कुछ घंटे पहले ही पोस्ट की थी रील

इस खबर पर यकीन करना फैंस के लिए इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि अपनी मौत से महज कुछ घंटे पहले ही संचिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद हंसती-मुस्कुराती और डांस करती हुई रील पोस्ट की थी. उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह अंदर ही अंदर किस दौर से गुजर रही थीं. हालांकि, उन्होंने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी पूरी और आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है.

संचिता उगाले का करियर और पहचान

संचिता ने छोटे पर्दे से लेकर ओटीटी और फिल्मों तक अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी थी. उन्हें ज़ी टीवी (Zee TV) के मशहूर सीरियल ‘कुमकुम भाग्य’ में ‘दिया टंडन’ के किरदार, ‘वागले की दुनिया’ में ‘रुचिता जैतली’ और दंगल टीवी के शो ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ में मुख्य किरदार ‘सुकून’ के रूप में काफी पॉपुलैरिटी मिली.

वह विक्की कौशल स्टारर ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ‘छावा’ में ‘तारा रानी’ के बचपन के किरदार में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने जी5 की थ्रिलर फिल्म ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ में भी काम किया था.

नेटवर्थ और कमाई(Sanchita Ugale)

प्राइवेट टेलीविजन एक्टर्स की सटीक आर्थिक कमाई का कोई आधिकारिक ऑडिट तो नहीं होता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संचिता की अनुमानित नेटवर्थ करीब 85 लाख से 1.6 करोड़ रुपये के बीच थी. वह अपने हर एपिसोड के लिए करीब 45,000 से 50,000 रुपये चार्ज करती थीं.