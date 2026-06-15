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30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं संचिता उगले, ‘छावा’ में ताराबाई बनकर छाई थीं एक्ट्रेस

Sanchita Ugale Movies: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले के निधन की खबर ने मनोरंजन जगत को झकझोर दिया है. 30 वर्षीय अभिनेत्री ने कथित तौर पर आत्महत्या की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. संचिता ने 'कुमकुम भाग्य' में दीया टंडन, 'दिलवाली दुल्हा ले जाएगी' में सुकून और फिल्म 'छावा' में ताराबाई जैसे किरदार निभाकर पहचान बनाई थी. इसके अलावा वह 'वागले की दुनिया' और 'साइलेंस 2' जैसे प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही थीं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 15, 2026 1:36:41 PM IST

30 साल की उम्र में संचिता उगले का निधन
30 साल की उम्र में संचिता उगले का निधन


Sanchita Ugale Movies: टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. अभिनेत्री संचिता उगले के निधन की खबर ने उनके प्रशंसकों और मनोरंजन जगत को स्तब्ध कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 वर्षीय अभिनेत्री ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब तक किसी सुसाइड नोट के मिलने की जानकारी नहीं है. संचिता उगले ने अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली करियर में कई लोकप्रिय टीवी शो, फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में काम किया था. खास तौर पर ‘कुमकुम भाग्य’, ‘वागले की दुनिया’ और ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएगी’ में निभाए उनके किरदारों ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी.

कौन थीं संचिता उगले?

संचिता उगले टीवी और मनोरंजन जगत का उभरता हुआ नाम थीं. उन्होंने कई चर्चित टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किया था. अपनी सहज अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से उन्होंने कम समय में दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई. संचिता उगले ने किन-किन शो और फिल्मों में किया काम?

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कुमकुम भाग्य

संचिता उगले को सबसे ज्यादा पहचान ज़ी टीवी के लोकप्रिय शो ‘कुमकुम भाग्य’ से मिली. इस सीरियल में उन्होंने ‘दीया टंडन’ (Diya Tandon) का किरदार निभाया था. खुद संचिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसी शो ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.

दिलवाली दुल्हा ले जाएगी 

दंगल टीवी के चर्चित शो ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएगी’ में संचिता उगले ने ‘सुकून’ का मुख्य किरदार निभाया था. यह उनका लीड रोल था और इसी शो के जरिए वह दर्शकों के बीच और अधिक लोकप्रिय हुईं.

वागले की दुनिया

संचिता ने सोनी सब के लोकप्रिय पारिवारिक शो ‘वागले की दुनिया’ में भी अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि उनका किरदार लीड नहीं था, लेकिन शो में उनकी मौजूदगी को दर्शकों ने पसंद किया था.

छावा

विक्की कौशल स्टारर ऐतिहासिक फिल्म ‘छावा’ में संचिता उगले ने ‘ताराबाई’ का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उनका रोल छोटा लेकिन महत्वपूर्ण माना गया.

साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट 

संचिता वेब और फिल्म प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रहीं. उन्होंने मनोज बाजपेयी की चर्चित फिल्म ‘Silence 2: The Night Owl Bar Shootout’ में भी काम किया था.

‘कुमकुम भाग्य’ को बताया था करियर का टर्निंग पॉइंट

एक इंटरव्यू में संचिता उगले ने कहा था कि ‘कुमकुम भाग्य’ में ‘दीया टंडन’ का किरदार निभाना उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था. उन्होंने बताया था कि इस शो ने न सिर्फ उन्हें पहचान दिलाई, बल्कि परिवार का समर्थन और आत्मविश्वास भी बढ़ाया.

आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाया भावनात्मक माहौल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निधन की खबर सामने आने से कुछ घंटे पहले ही संचिता ने सोशल मीडिया पर एक रील साझा की थी, जिसमें वह मुस्कुराती और डांस करती नजर आ रही थीं. उनकी अचानक मौत की खबर से फैंस और इंडस्ट्री के लोग स्तब्ध हैं.

नालासोपारा स्थित घर में हुई घटना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संचिता उगले मुंबई से सटे नालासोपारा के आचोले क्षेत्र में अपने माता-पिता और छोटी बहन के साथ रहती थीं. घटना के समय वह घर में अकेली थीं. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Tags: chhaava movie actresssanchita ugale movies
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