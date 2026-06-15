Home > मनोरंजन > Sanchita Ugale Death Mystery: 2-3 घंटे में छिपा है संचिता उगले की आत्महत्या का राज़, आखिरी वीडियो में ऐसा क्या था जिससे उठे कई सवाल?

Sanchita Ugale Death Mystery: 2-3 घंटे में छिपा है संचिता उगले की आत्महत्या का राज़, आखिरी वीडियो में ऐसा क्या था जिससे उठे कई सवाल?

Sanchita Ugale Death Mystery: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. खासतौर से उनका आखिरी वीडियो तो कुछ और ही कह रहा है.

By: JP Yadav | Published: June 15, 2026 1:41:31 PM IST

Sanchita Ugale Death Mystery : 2-3 घंटे में छिपा है संचिता उगले की आत्महत्या का राज़, आखिरी वीडियो में ऐसा क्या था जिससे उठ रहे कई सवाल?
Sanchita Ugale Death Mystery : 2-3 घंटे में छिपा है संचिता उगले की आत्महत्या का राज़, आखिरी वीडियो में ऐसा क्या था जिससे उठ रहे कई सवाल?


Sanchita Ugale Death Mystery: ‘कुमकुम भाग्य’, ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ और ‘साजन घर’ जैसे शोज से घर-घर अपनी पहचान बनाने वालीं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस संचिता उगले ने रविवार (14 जून, 2026) को 6:30 बजे से 7 बजे के बीच ने सुसाइड कर दिया. शाम को परिवार के सदस्य जब काफी देर बाद कमरे में पहुंचे तो संचिता उगले अपने कमरे में मृत पाई गई. वह मुंबई से सटे वसई क्षेत्र में रहती थीं.

संचिता उगले की मौत के सिलसिले में स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि संचिता उगले ने 14 जून, 2026 की रात को ही इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो शेयर किया था. इसमें वह बेहद खुश नजर आ रहीं थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर संचिता के साथ 2-3 घंटे के बीच ऐसा क्या हुआ? 

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Tags: sanchita ugale
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