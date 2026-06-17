Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Sanchita Ugale Death: ‘कुमकुम भाग्य’ की एक्ट्रेस संचिता उगाले के परिवार में जहां मातम छाया हुआ है वहीँ उनके फैंस के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा रहा है. आप नहीं जानते हों तो बता दें कि, संचिता ने 14 जून की शाम को अपने घर पर आत्महत्या कर ली. वहीं पुलिस अभी इस मामले की हर तरह से जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, इस घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. उनके निधन के बाद, हर कोई एक्ट्रेस के साथ बिताई यादों और पलों को याद कर रहा है. जिसके चलते संचिता के पिता मच्छिंद्र उगाले ने उनकी मौत से कुछ दिन पहले की उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बात की है. उन्होंने दावा किया कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में थीं और उन्हें परेशान किया जा रहा था.

किस बात से परेशान थी संचिता

संचिता उगाले के पिता मच्छिंद्र उगाले ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी बेटी ठीक नहीं थी और वो परेशान रहती थी लेकिन ठीक होने का दिखावा करती थी. मच्छिंद्र ने कहा, “वो परेशान रहती थी. उसने हमें कभी वजह नहीं बताई बस इतना ही लेकिन वो परेशान रहती थी. कभी-कभी जब वो अच्छे मूड में होती थी, तो अचानक डिप्रेशन में चली जाती थी. हमने यह देखा था, इसलिए हम रोज़ उसके साथ जाते थे. बस एक बार ऐसा हुआ मान लीजिए, आधे घंटे के लिए ब हम उसके साथ नहीं थे; आप इसे हमारी गलती कह सकते हैं. हालाँकि, हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो डिप्रेशन में इतनी गहरी चली गई है कि ऐसा कदम उठा लेगी.

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कोई मेरी बेटी को…

इतना ही नहीं संचिता के पिता ने आगे कहा, “हमने इस बारे में बात की थी; उन्हें परेशान किया जा रहा था. कोई न कोई उन्हें परेशान और तंग कर रहा था. चाहे पैसे की मांग करके या दूसरी मांगें करके. यह किसी न किसी तरह हो रहा था. पूरी जानकारी शायद अब सामने आएगी, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से हो रहा था. अधिकारियों से मेरी बस यही मांग है कि मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है, उसके लिए उसे न्याय मिले.”

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