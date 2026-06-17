Home > मनोरंजन > Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Sanchita Ugale Death: 'कुमकुम भाग्य' की एक्ट्रेस संचिता उगाले के परिवार में जहां मातम छाया हुआ है वहीँ उनके फैंस के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा रहा है. आप नहीं जानते हों तो बता दें कि, संचिता ने 14 जून की शाम को अपने घर पर आत्महत्या कर ली.

By: Heena Khan | Published: June 17, 2026 2:32:24 PM IST

sanchita ugale
sanchita ugale


Sanchita Ugale Death: ‘कुमकुम भाग्य’ की एक्ट्रेस संचिता उगाले के परिवार में जहां मातम छाया हुआ है वहीँ उनके फैंस के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा रहा है. आप नहीं जानते हों तो बता दें कि, संचिता ने 14 जून की शाम को अपने घर पर आत्महत्या कर ली. वहीं पुलिस अभी इस मामले की हर तरह से जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, इस घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. उनके निधन के बाद, हर कोई एक्ट्रेस के साथ बिताई यादों और पलों को याद कर रहा है. जिसके चलते संचिता के पिता मच्छिंद्र उगाले ने उनकी मौत से कुछ दिन पहले की उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बात की है. उन्होंने दावा किया कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में थीं और उन्हें परेशान किया जा रहा था.

किस बात से परेशान थी संचिता 

संचिता उगाले के पिता मच्छिंद्र उगाले ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी बेटी ठीक नहीं थी और वो परेशान रहती थी लेकिन ठीक होने का दिखावा करती थी. मच्छिंद्र ने कहा, “वो परेशान रहती थी. उसने हमें कभी वजह नहीं बताई बस इतना ही लेकिन वो परेशान रहती थी. कभी-कभी जब वो अच्छे मूड में होती थी, तो अचानक डिप्रेशन में चली जाती थी. हमने यह देखा था, इसलिए हम रोज़ उसके साथ जाते थे. बस एक बार ऐसा हुआ मान लीजिए, आधे घंटे के लिए ब हम उसके साथ नहीं थे; आप इसे हमारी गलती कह सकते हैं. हालाँकि, हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो डिप्रेशन में इतनी गहरी चली गई है कि ऐसा कदम उठा लेगी.

You Might Be Interested In

Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ

कोई मेरी बेटी को… 

इतना ही नहीं संचिता के पिता ने आगे कहा, “हमने इस बारे में बात की थी; उन्हें परेशान किया जा रहा था. कोई न कोई उन्हें परेशान और तंग कर रहा था. चाहे पैसे की मांग करके या दूसरी मांगें करके. यह किसी न किसी तरह हो रहा था. पूरी जानकारी शायद अब सामने आएगी, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से हो रहा था. अधिकारियों से मेरी बस यही मांग है कि मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है, उसके लिए उसे न्याय मिले.”

अब आसान होगा जनकपुर से Ayodhya का सफर, जल्द शुरू होगी नई ट्रेन सेवा, भारत नेपाल के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Tags: sanchita ugale
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026
Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
Sanchita Ugale Death: तीन दिन बाद टूटी पिता की चुप्पी, बेटी की मौत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा