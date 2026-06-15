Sanchita Ugale Death Case: क्या एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से हुई संचिता उगले की मौत? हुआ बड़ा खुलासा

Sanchita Ugale Death Case: टीवी की उभरती एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत ने सभी को चौंका दिया है. 22 साल की उम्र में उनका अचानक चले जाना उनके फैंस और चाहने वालों के लिए किसी शॉक से कम नहीं है. पुलिस जहां केस की जांच कर रही है, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इस बीच संचिता के साथ “साजन घर” में काम कर चुके एक एक्टर ने कई अहम खुलासे किए हैं.

संचिता उगले टीवी की सबसे जानी-मानी यंग एक्ट्रेस में से एक थीं. उन्होंने “कुमकुम भाग्य,” “दिलवाली दूल्हा ले जाएंगे,” और कई दूसरे शोज से अपनी पहचान बनाई. उनकी अचानक मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के अंदाजे लगने लगे. सबसे ज्यादा चर्चा उनके को-स्टार उज्ज्वल शर्मा के साथ उनके कथित अफेयर की थी. हालांकि, उज्ज्वल शर्मा ने इन अफवाहों को पूरी तरह से नकार दिया है.

लिव-इन रिलेशनशिप के दावे

उज्ज्वल ने टेलीचक्कर से बात करते हुए साफ कहा कि उनके और संचिता के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था. उज्ज्वल ने कहा, “रिलेशनशिप की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. असल में, वह किसी और को डेट कर रही थी और साफ़ तौर पर उसके साथ रह रही थी. मैंने उससे काफ़ी समय से बात नहीं की है, लगभग दो से ढाई महीने से.” एक्टर ने यह भी दावा किया कि वह अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान थी और इस मामले में मदद मांग रही थी. उन्होंने यह भी कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने भी इलाज में उसकी मदद की थी.

डिप्रेशन से जूझ रही एक्ट्रेस

हालांकि उनके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी करीबी दोस्त और को-एक्ट्रेस मेघा शर्मा ने भी दावा किया कि संचिता कुछ समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था. मेघा के मुताबिक, वह अक्सर मेंटल स्ट्रेस और सुसाइड के बारे में बात करती थी, हालांकि उसके करीबी लोगों को उम्मीद थी कि वह इस दौर से उबर जाएगी. पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिवार ने भी किसी पर शक नहीं जताया है.