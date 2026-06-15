Home > मनोरंजन > 10 दिन पहले किससे अकेले में मिली थीं संचिता उगले? सुसाइड के कुछ घंटे बाद, सहेली ने कर दिया सनसनीखेज खुलासा

10 दिन पहले किससे अकेले में मिली थीं संचिता उगले? सुसाइड के कुछ घंटे बाद, सहेली ने कर दिया सनसनीखेज खुलासा

Sanchita Ugale Death: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर छा गई है. ने कथित तौर पर अपने घर के अंदर साड़ी से फांसी लगाकर जान दे दी. अब संचिता की सहेली मेघा शर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 15, 2026 6:39:01 PM IST

संचिता उगले
संचिता उगले


टीवी शो ‘कुमकुम भाग्य’ फेम अभिनेत्री संचिता उगले का 30 की उम्र में निधन हो गया. अभिनेत्री मुंबई में नालासोपारा स्थित अपने घर पर मृत पाई गईं. उनकी मौत को सुसाइड बताया जा रहा है. एक्ट्रेस के निधन से लोग स्तब्ध हैं. अब उनकी एक सहेली ने कुछ ऐसा राज खोला कि लोग हैरान हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया.

संचिता उगले की दोस्त ने क्या बताया?

मनीकंट्रोल से बात करते हुए दिवंगत एक्ट्रेस की दोस्ती और अभिनेत्री मेघा शर्मा ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ‘मैं गहरे सदमे में हूं और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. मैंने सुना है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. उसे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं और वह जनवरी से डिप्रेशन से पीड़ित थी. उसके कुछ निजी कारण थे और वह इलाज करवा रही थी.’ 

’10 दिन पहले मिली थीं’

मेघा शर्मा ने आगे बताया, ‘वह एक हंसमुख और बेफिक्र इंसान थीं। दरअसल, मैं उनसे 10 दिन पहले मिली थी और उन्हें ऑडिशन के लिए ले गई थी. उन्हें पूरा यकीन था कि वह सफल हो जाएंगी. बाद में उनका फोन बंद हो गया.’ उन्होंने कहा, ‘वह अक्सर कहती थीं कि वह अपनी जान दे देंगी और हम सब, उनकी मां और परिवार समेत, उन्हें सकारात्मक रहने और ऐसी नकारात्मक बातें न सोचने के लिए प्रेरित करते रहे. लेकिन इस बार हम उन्हें बचा नहीं सके। वह खुद से बहुत प्यार करती थीं.’

कब और कैसे हुई आत्महत्या?

टेलीविजन एक्ट्रेस संचिता उगले ने मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. यह घटना अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार शाम करीब 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई मानी जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि संचिता अपने माता-पिता और बहन के साथ नालासोपारा में रहती थीं. घटना के समय वह घर पर अकेली थीं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे.

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Tags: sanchita ugaleSanchita Ugale death
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